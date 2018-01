Tempête Eleanor : la tour Eiffel fermée en raison des fortes bourrasques de vents

La tour Eiffel était fermée à la visite mercredi en raison des fortes bourrasques de vents qui traversent la capitale française, a annoncé la société d'exploitation du plus célèbre monument de Paris.

L'ouest, le nord de la France et la région parisienne étaient touchées mercredi matin par la tempête Eleanor, qui a provoqué de multiples coupures d'électricité et des perturbations dans le transport aérien, et se dirige désormais vers l'est du pays.

Les violentes rafales, pouvant atteindre les 100 km/h, ont contraint la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) à ne pas ouvrir le monument, fréquenté par plus de 6 millions de visiteurs chaque année.

«Pour des raisons de sécurité, la tour Eiffel n'a pas ouvert», a indiqué une porte-parole de la SETE. Un point météo sera fait en milieu de journée pour réévaluer la situation, a-t-elle ajouté.

Les parcs, jardins et cimetières resteront quant à eux fermés toute la journée, a annoncé la mairie de Paris.

Eleanor est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen.