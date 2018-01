Trop froid pour la zamboni à Trois-Rivières

Le froid intense qui perdure a des conséquences imprévues sur l'entretien de la patinoire extérieure réfrigérée Bleu Blanc Bouge de la Fondation pour l'enfance des Canadiens de Montréal, à Trois-Rivières.

À plus d'une occasion en raison des très basses températures, la surfaceuse est tombée en panne.

«Il y a de l'eau qui éclabousse certains morceaux, ce qui fait que ça demande plus de prévention dans notre façon de travailler, dans la façon dont on sort la Zamboni. Donc, au lieu de sortir régulièrement quatre ou cinq fois par jour, on va y aller une à deux fois. On se fie à la température pour rendre la patinoire la plus belle et la plus sécuritaire possibles», a expliqué le responsable de l'entretien, Jean Houle.

Afin de pallier les bris mécaniques, la surfaceuse n'est plus utilisée lorsque le mercure chute sous la barre des -15 °C. À la place, les employés doivent plutôt recourir à un arrosage manuel en fin de journée et aux pelles pour déneiger la patinoire.

Il faut dire que la Zamboni a, avant tout, été conçue pour entretenir les glaces intérieures.

La 10e patinoire Bleu Blanc Bouge sera inaugurée en grande pompe le 16 janvier par le président et chef de la direction des Canadiens de Montréal, Geoff Molson.