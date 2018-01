Ce garçon de 10 ans crée un club de drag queen pour enfants

Desmond Napoles, un garçon de 10 ans, a décidé d’ouvrir le tout premier club de drag queen réservé à des enfants.

Populaire sur Instagram, Desmond est rapidement devenu une icône dans le milieu LGBT américain pour son implication dans la cause.

Desmond, qui dit savoir depuis longtemps qu’il est homosexuel puisqu’il a toujours eu un faible pour les garçons, s’habille depuis qu’il est tout jeune avec les vêtements de sa mère.

Il a participé en 2015 à la parade de la fierté gaie de New York en drag queen, ce qui avait fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, lui qui était alors âgé de huit ans.

Gagnant en popularité, le jeune de Brooklyn a affirmé qu’il a reçu des centaines de témoignages et de message de soutien, ce qui lui a donné l’idée d’ouvrir un club de drag queen.

L’établissement, appelé le Haus of Amazing, devrait donc ouvrir ses portes sous peu à New York, selon The Independent.

Desmond veut que le Haus of Amazing devienne un environnement sécuritaire, libre et créatif pour que les jeunes comme lui aient une place pour s’exprimer.

Sur Instagram, le jeune homme s’est adressé à ses détracteurs en affirmant que personne ne pouvait le changer et l’empêcher d’être lui-même.