Une bulle à créer

« Présentement, le plus important, c’est de se tenir loin du négatif. »

Tout comme ses joueurs, Claude Julien est au courant de la grogne qui gagne de plus en plus les amateurs. Cependant, il a invité ses hommes à se couper le plus possible du monde extérieur.

« J’essaie de rester à l’écart de ça, a soutenu Charles Hudon à propos des médias écrits et électroniques, de même que des réseaux sociaux. Surtout en ce moment, on n’a pas besoin de ça. »

Rumeurs de transactions, requêtes pour le congédiement de Marc Bergevin. Il n’y a pas une journée où les lignes ouvertes n’explosent pas et où les panellistes des émissions comme Dave Morissette en direct et L’Antichambre ainsi que les chroniqueurs des différents quotidiens ne s’élancent pas dans des envolées lyriques et sévères concernant l’organisation de Geoff Molson.

« C’est la réalité d’un marché comme celui-là, où les partisans sont passionnés. Comprenez bien, j’adore ça. Mais ce qui vient de l’extérieur peut réellement ternir l’ambiance dans le vestiaire. On ne peut pas se permettre que ça se produise présentement, a expliqué Gallagher. C’est la raison pour laquelle il faut bloquer tout ça. Chacun, dans ce vestiaire, sait ce qu’il doit faire. Rien de l’extérieur ne doit venir nous affecter. »

Se changer les idées

L’entraîneur d’expérience a également conseillé à ses ouailles de penser à autre chose que le hockey lorsqu’ils rentrent chez eux.

« Chacun approche la situation de façon différente. Personnellement, quand je suis au travail, je pense au travail. Quand je suis à la maison, j’aime mieux relaxer et penser à autre chose », a fait savoir Brendan Gallagher, l’une des rares belles histoires de cette première moitié de saison.

Une sage décision. Après tout, le métier de hockeyeur n’est pas différent de n’importe quelle autre sphère. Ramener les problèmes du bureau à la maison est à proscrire pour tout ceux qui souhaitent un bon niveau de santé mentale et qui ne veulent pas alourdir l’atmosphère familiale.

« À la maison, on ne parle pas de hockey. Ma fille (Lyah-Hope) est là. On essaie de profiter du moment présent en famille. Tous les gens qui travaillent font la même chose quand ça ne va pas bien », a déclaré Hudon avec justesse.

« C’est encore ce que j’ai fait hier (mardi) soir. D’ailleurs, Claude nous a dit que de nous acharner encore plus sur nous-mêmes allait simplement nous détruire encore plus », a ajouté l’attaquant québécois.

Lourd entre les oreilles

Bien qu’il ait invité ses hommes à se changer les idées et à bloquer tout ce qui provient de l’extérieur, Julien souhaite qu’ils n’oublient pas qu’ils doivent livrer de meilleures performances que celles qu’ils livrent en ce moment.

« Parfois, quand les choses ne vont pas bien, tu penses que tu travailles fort et que tu fais les bonnes choses. À un moment donné, tu réalises que ce n’était pas aussi bon que tu le pensais », a-t-il mentionné.

« C’est sûr qu’entre les deux oreilles c’est lourd. Il faut changer notre approche et faire ce que nous avons fait aujourd’hui, c’est-à-dire travailler fort, être intenses et essayer de garder le moral, a-t-il ajouté. La passion, au hockey, ça semble être un mot très simple, mais ça a de grosses conséquences dans des matchs de hockey. La passion vient quand les choses vont bien. C’est important de créer cette situation-là. »

Plus facile à dire qu’à faire, apparemment.