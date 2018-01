Vague de froid: Gare aux engelures chez les enfants

Le froid glacial qui a enveloppé le Québec fait augmenter le risque d’engelures chez les enfants, mettent en garde les urgentistes de l’hôpital Sainte-Justine à Montréal.

Les petits sont plus exposés que les adultes, parce qu’ils ne sont pas en mesure de bien se protéger eux-mêmes, souligne le chef médical de l’urgence au CHU Sainte-Justine, le Dr Antonio D’Angelo. C’est aux parents de s’assurer que les extrémités et les parties de peau exposées au froid de leur enfant sont bien couvertes, au chaud et au sec, soutient le médecin.

En jouant, les enfants portent aussi moins attention aux signaux de leur corps.

Et les tout-petits, qui ne bougent pas beaucoup et qui sont souvent cantonnés à leur poussette, «vont nécessairement être plus exposés», a-t-il dit en entrevue à LCN, mercredi matin.

«Quand ils sont très jeunes, ils ne peuvent pas nous le dire, explique le Dr D’Angelo. Ils vont peut-être être un peu plus chigneux ou pleurer. Il faut être à l’affût dans une période de grand froid si on doit s’exposer.»

Les adultes doivent porter une attention particulière aux bottes. «Une partie, comme le pied, qui est exposée au froid et à l’eau, est à risque d’engelure», exprime le médecin.

En période de grand froid, il suggère tout simplement de limiter l’exposition au froid pour éviter engelures et hypothermie.

Quoi faire en cas d’engelure?

On parle d’engelure sur des mains, des pieds ou de la peau exposée lorsque la peau devient froide et décolorée.

Dans ce cas, on doit tâcher de bien réchauffer la partie affectée dans un bain d’eau tiède, pas chaude. On évite de frotter la peau, déjà potentiellement endommagée, afin d’éviter d’aggraver la situation. Il faut aussi veiller à ne pas la réexposer au froid.

Si une cloque d’eau qui ressemble à une brûlure est apparue, on doit la couvrir et mettre de l’onguent antibiotique, comme du Polysporin, explique l’urgentiste.

Dans le cas où un doigt est entièrement affecté, qu’il y a des cloques sur toute sa circonférence, on doit alors se rendre à l’urgence.