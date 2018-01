10 histoires à surveiller en première ronde des séries de la NFL

Depuis septembre, 32 équipes se sont battues avec acharnement afin d’obtenir ce qu’il y a de plus précieux dans la NFL : l’un des 12 billets donnant droit aux séries. Tandis que les quatre meneurs des deux conférences, soit les Patriots, Steelers, Eagles et Vikings, ont mérité leur laissez-passer au deuxième tour le week-end prochain, huit équipes vont en découdre dès samedi en première ronde. Les Bills, Jaguars, Titans et Chiefs rivaliseront dans la conférence américaine, pendant que Saints, Panthers, Falcons et Rams en feront autant dans la conférence nationale. Ne reste plus qu’à souhaiter aux amateurs des séries plus captivantes que l’an dernier.

Photo AFP

1. Beaucoup de nouveaux visages

Photo AFP

Personne ne pourra se plaindre que les présentes séries ne sont pas rafraîchissantes.

Pas moins de huit des 12 participants n’étaient pas des séries l’an dernier. Jamais un tel revirement de situation n’était survenu depuis 2003.

Au total, cinq des huit champions de divisions (Jaguars, Eagles, Vikings, Saints et Rams) avaient terminé la saison précédente au troisième ou quatrième rang de leur division.

Par ailleurs, quatre des six plus longues disettes sans séries dans la ligue ont pris fin grâce à la qualification des Bills (1999), Rams (2004), Jaguars (2007) et Titans (2008).

Des 12 équipes en lice, les Bills, Jaguars, Eagles, Vikings, Falcons et Panthers n’ont jamais remporté le Super Bowl. Seuls les Jaguars n’y sont jamais allés.

2. Des duels peu communs

Photo AFP

Avec autant de nouveaux visages en séries, les amateurs auront droit à quelques duels qui sont rarement survenus auparavant en matchs éliminatoires.

Le premier duel du week-end entre Titans et Chiefs à Kansas City (16 h 35 samedi) sera le troisième à vie entre les deux franchises lors des séries.

Le dernier remonte à janvier 1994, lorsque les Titans étaient alors les Oilers de Houston, à l’Astrodome. En soirée (20 h 15), les Falcons et Rams croiseront le fer pour une deuxième fois seulement, la première depuis les séries de la saison 2004.

Dimanche (13 h 05), les Bills et Jaguars rivaliseront en séries pour la première fois depuis 1996. Même les rivaux de division familiers, les Panthers et les Saints (16 h 40) en seront à un tout premier duel éliminatoire.

3. Deux grands retours

Photo AFP

Deux des quatre villes qui recevront des matchs en fin de semaine ont perdu cette habitude depuis des lunes.

Les Rams vivront la fièvre des séries à Los Angeles pour la première fois depuis le 4 janvier 1986 (les Raiders avaient joué en séries à Los Angeles en janvier 1994).

C’est donc dire que la dernière fois que les Rams ont joué à Los Angeles en séries, seulement deux de leurs joueurs actuels (John Sullivan et Andrew Whitworth) étaient nés !

À Jacksonville, il s’agira d’un premier match éliminatoire depuis janvier 2000. Pour l’occasion, les Jaguars ont vendu 3500 billets supplémentaires. Les Rams ont aussi agi de la sorte.

4. Épatants porteurs recrues

Photo AFP

Rarement aura-t-on vu autant d’électrisants porteurs de ballon de première année dans le cadre des séries.

La preuve, c’est que jamais, à ce jour, quatre porteurs recrues ayant amassé plus de 1000 verges de la ligne de mêlée (course et passe) ne s’étaient retrouvés en séries.

C’est le cas grâce à Kareem Hunt (1782 verges avec les Chiefs), Leonard Fournette (1342 verges avec les Jaguars), Alvin Kamara (1554 verges avec les Saints) et Christian McCaffrey (1086 verges avec les Panthers). Kamara et McCaffrey ont tous deux franchi le cap des 80 réceptions.

5. Une division en vedette

Photo AFP

Trois représentants d’une même division sont parvenus à se frayer un chemin en séries.

Les Saints, Panthers et Falcons, de la division Sud de l’Association nationale, seront tous en action ce week-end. C’est la première fois depuis 2014 (AFC Nord) que trois équipes d’une même division sont qualifiées et la sixième fois depuis le réalignement des divisons a été effectué, en 2002.

Les seuls à avoir remporté le Super Bowl dans cette situation sont les Giants de New York, en 2007.

6. L’avantage du terrain

Photo AFP

Actuellement, les quatre équipes locales (Chiefs, Rams, Jaguars, Saints) sont établies comme favorites par les preneurs aux livres.

Pourtant, les dernières années ont démontré que l’avantage du terrain n’est pas si marqué au premier tour.

De 1990 à 2001, les équipes locales ont présenté un dossier reluisant de 35-13. Mais depuis 2002, cette fiche collective a chuté à 34-26. Les locaux peuvent toutefois se rassurer en se disant que l’an dernier, les quatre équipes hôtesses se sont sorties indemnes du premier tour.

7. Des quarts-arrière sous pression

Photo AFP

Il sera intéressant d’observer la performance des quarts-arrière en présence, dont certains jouent gros pour la suite de leur carrière.

C’est notamment le cas pour Alex Smith, dont la fiche de 2-4 en carrière pourrait inciter les Chiefs à passer à un autre appel en 2018 s’il ne connaît pas un mois du tonnerre.

Le jeune Patrick Mahomes n’attend que son tour... Chez les Bills, Tyrod Taylor est à la croisée des chemins et son entraîneur-chef Sean McDermott a prouvé cette saison que sa confiance en lui était minime lorsqu’il lui a préféré pour un match Nathan Peterman, avant de se raviser au terme d’une désastreuse prestation.

Comment réagira le contesté Blake Bortles avec les Jaguars ? Bortles, Taylor, Marcus Mariota (Titans) et Jared Goff (Rams) en seront à un premier départ éliminatoire en carrière.

8. De grosses défensives

Photo AFP

En termes de points accordés par match, neuf des 12 équipes de séries figurent parmi les 12 meilleures équipes du circuit.

Les Vikings trônent au sommet, eux qui n’ont concédé que 15,8 points par match. Seuls les Chiefs (15e), Titans (17e) et Bills (18e) traînent un peu de la patte.

Les Vikings et Jaguars sont premiers et deuxièmes respectivement pour les points et les verges accordés.

9. Jeu au sol en vedette

Photo AFP

On répète à satiété que la NFL est une ligue axée sur la passe, mais neuf des 12 équipes de séries ont terminé la saison au top 10 des attaques au sol.

Les Jaguars trônent au premier rang avec 141,4 verges au sol par match.

Les Eagles (3e), Panthers (4e), Saints (5e), Bills (6e), Vikings (7e), Rams (8e), Chiefs (9e) et Patriots (10e) suivent tout près. Les Falcons (13e) et Titans (15e) ne sont pas loin derrière, tandis que les Steelers sont au 20e rang, mais misent sur le redoutable Le’Veon Bell.

10. LeSean McCoy sous la loupe

Photo AFP

Chaque équipe s’amène inévitablement en séries avec son lot d’éclopés, mais aucun joueur blessé ne retiendra davantage l’attention que LeSean McCoy.

Le brillant porteur des Bills s’est blessé à la cheville au dernier match de la saison et l’équipe affirme qu’il est réévalué quotidiennement et que sa présence demeure incertaine.

Les Falcons seront aussi à surveiller en raison du genou de Devonta Freeman, mais ils ont bon espoir qu’il sera au rendez-vous.