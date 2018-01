DUFRESNE, née MASSE

Rita



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 31 décembre 2017, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Rita Masse, épouse de feu Emilien Dufresne.Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole (Benoit), son petit-fils François, son arrière-petit-fils Rémi, ses cousins et cousines ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 5 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi de 9h30 à 10h30, au:Les funérailles auront lieu le samedi 6 janvier 2018 à 11h, en l'église du Précieux-Sang, 115, rue Chauveau à Repentigny.