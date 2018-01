17 Youtubers qui ont déjà agi en déchets... ou qui le font encore!

Avec le plus récent scandale déclenché par Logan Paul et son dernier vlog, force est de constater la place que les Youtubeurs prennent maintenant dans nos vies.

Pour les bonnes ou les moins bonnes raisons, on entend aujourd'hui parler de ces vedettes du web plus que jamais.

D’homicide involontaire à blague jugée raciste, voici quelques vedettes du web qui ont fait parler d’elles dans les dernières années:

Jake Paul

Cette ancienne vedette de Disney s’est attirée les foudres avec son single “It’s everyday bro!”. Ses voisins ne sont pas très heureux de l’avoir dans leur quartier ni contents de ses idées pour attirer le plus de clics. Il a notamment foutu le bordel en allumant un feu avec de vieux meubles dans un piscine vide et a incommodé tout le voisinage avec la fumée. Les voisins du jeune homme ont d’ailleurs menacé de le poursuivre s’il ne cessait pas ses singeries.

Ricegum

Ricegum, une autre mauvaise influence pour la jeunesse, n’a pas la langue dans sa poche. Il s’est déjà moqué de victimes de viol en direct sur Twitch et a été fortement critiqué par la communauté. Il s’en serait aussi pris à la Youtubeuse Gabbie Hanna pendant une fête en l’assaillant et en détruisant son téléphone. D’ailleurs, des internautes auraient découvert que Ricegum n'écrirait même pas lui-même ses raps de mauvais goût.

Tana Mongeau

Tout a commencé lorsque Mongeau a envoyé un tweet accusant Ian Carter, connu sous le nom de iDubbbzTv, d’utiliser le mot «nègre». Le principal intéressé répliquera à Mongeau dans une vidéo, la traitant d’hypocrite et de fraude, car celle-ci utilise très souvent le même mot. Il entreprendra d’ailleurs un roadtrip pour la rencontrer dans un “meet & greet” pour la piéger. Après leur rencontre, Mongeau met en ligne une vidéo accusant Carter de l’avoir agressée et attaquée, alors que rien de tout ça n’est arrivé. Elle se rétractera un peu plus tard.

Pewdiepie

Dans une vidéo utilisant le service Fiverr, Pewdiepie contracte les services de deux jeunes pour danser et écrire sur une banderole «Death to all jews», ce qu’ils font. Suite à la polémique, il perdra son contrat avec Disney et son émission sur Youtube Red sera annulée. Les médias l'accusent d’utiliser des images nazis et d’être antisémite. Il offrira ses excuses plus tard dans une vidéo expliquant sa dégringolade. De plus, pendant un stream de Playerunknown’s Battleground sur Twitch, il traitera maladroitement ses opposants de “nègre” et s’excusera immédiatement de sa faute.

Nicole Arbour

Cette Youtubeuse et «humoriste» s’est attirée les foudres du public en 2015 lorsqu’elle a publié une vidéo intitulée Dear Fat People. Plusieurs accusent la vidéo d’encourager la grossophobie. L’année suivante, son ancien conjoint et Youtubeur Matthew Santoro publie une vidéo énumérant les différentes formes d’abus dont il a été victime lors de sa relation avec Arbour. Elle a répliqué en le traitant de «little bitch». Édifiant.

Baked Alaska

Après avoir été gestionnaire de réseaux sociaux pour le Warped Tour, Buzzfeed et Milo Yiannopoulos, Tim Gionet, alias Baked Alaska, a décidé de se concentrer sur sa vraie passion: produire du mauvais rap pro-Trump et maintenir des propos anti-sémites et pro-néo-nazi sur Twitter. Il se serait même rendu au rally de Charlottesville.

Matt Hoss

Ce Youtubeur avait tenté de poursuivre le couple derrière le compte H3H3, les accusant de violation de droits d’auteur pour une vidéo qu’il avait produit critiquant une des siennes. H3H3 avait qualifié la vidéo de Hoss de sexiste. Hoss a éventuellement perdu la poursuite et a depuis cessé de produire des vidéos. Comme dirait H3H3, «It’s a matter of law!»

James Charles

Ce youtubeur avait fait les manchettes quand il est devenu le premier porte-parole masculin de la marque Cover Girl. Par contre, une blague sur l’Afrique que le jeune homme a publié sur Twitter a été jugée insensible, voir raciste.

Trevor “TmartTn” Martin et Tom “Syndicate” Cassel

Ces deux Youtubeurs ont été largement critiqués pour avoir fait la promotion d’un site de type «loterie» nommé CSGO Lotto aux joueurs de Counter Strike: Global Offensive. Ils auraient chacun diffusé une vidéo d'eux-mêmes, qui tentent leur chance sur le site par lequel ils ont été commandité et gagnent de très gros prix. Ce qu’ils ne mentionnent pas par contre, c’est qu’ils sont propriétaires de la plateforme. Ils encouragent les joueurs à aller jouer, comme si c’était une nouvelle découverte qu’ils ont fait, ce qui est tout à fait hypocrite et mensongère. De plus, CSGO Lotto serait considéré comme une forme de loterie et encouragerait donc les jeunes mineurs au jeu, ce qui serait illégal.

MonaLisa Perez

Cette jeune Youtubeuse a accidentellement tué le père de son enfant en le tirant à bout portant. Le couple essayait de prouver qu’une encyclopédie était assez épaisse pour freiner une balle. Ils avaient tord. Le femme de 19 ans était enceinte de trois mois au moment de la tragédie. Elle a été condamné à six mois de prison et interdit de monétiser la vidéo montrant la mort de son conjoint.

Jeffree Star

Ce guru de la mode et ancienne célébrité Myspace à un historique de misogynie et de racisme. Kat Von D s’est d’ailleurs dissocié complètement de lui publiquement, ne supportant pas les actions de Star. Cette année, son passé a refait surface lorsqu’il s’est attaqué à Kim Kardashian. Les fidèles de la famille K. ont étés rapides à documenter les frasques de Star sur les réseaux sociaux.

DaddyOFive

Mike Martin a réussi à cumuler 750 000 abonnées ainsi que 176 millions de visionnement sur ses vidéos qui le montre notamment en train de faire des mauvais coups à ses cinq enfants. En 2017, le Youtubeur Philip DeFranco à fait paraitre une série de vidéo documentant le traitement horrible que Martin faisait subir à ses enfants. Ces vidéos ont attiré l’attention des médias et Martin et son épouse ont depuis perdus la garde de deux de leurs cinq enfants.

Sam Pepper

Dans le comble du mauvais goût, ce Youtubeur a orchestré un «prank» ou il faisait croire à un autre Youtubeur qu’il kidnappais lui et un de ses amis pour ensuite tuer l’ami. La vidéo en a choqué et horrifié plusieurs et une pétition exigeant le retrait de la vidéo a récolté au delà de 100 000 signatures.

Austin Jones

Ce musicien ayant bâti sa carrière sur Youtube avait déjà été dans l’eau chaude en 2015 lorsqu’il avait été accusé d’avoir demandé à des filles mineures de «twerker» pour lui via webcam. Le chanteur s’est excusé entre temps. En 2017, Jones à été arrêter et chargé d’avoir produit de la pornographie juvénile. Il est présentement interdit d’utiliser internet et est en attente de son procès.

DramaAlert

Daniel M. Keem a rapporté que l’utilisateur Twitch de 62 ans RSGloryandGold était l’homme trouvé coupable de pédophilie John Philips. Cela a mené RSGloryandGold à recevoir des insultes et même des menaces de mort. Par contre, John Phillips était toujours en prison au moment de ces accusations donc il était impossible qu’il soit le Twitcheur. Keem s’est excusé, disant qu’il s’était fié sur le fait que les deux hommes se ressemblaient pour faire ses accusations. Il a aussi dit qu’il avait hâte d'annoncer la mort d’un autre Youtubeur qui souffre d’un cancer terminal. https://www.youtube.com/watch?v=2JMZWMJVNe8

Joey Salads

Les États-Unis d’Amérique n’ont pas besoin de plus de tension raciales. C’est pourquoi qu’un «social experiment» orchestré par Joey Salads lui a attiré la furie des internautes. Le Youtubeur a stationné une auto recouverte d'autocollants de Trump dans un quartier noir pour voir ce qui allait se produire. Un peu plus tard, quatre hommes noirs sont venus détruire la voiture. Il a conclu la vidéo en disant que les noirs sont très hostiles envers Trump et ses supporteurs. Le seul hic, c’est que les vandales n’était pas des quidams, mais bel et bien des acteurs payés par Salads. https://www.youtube.com/watch?v=nQtHx5GY164

Prank Invasion

Si il y avait une photo à côté de la définition de «gros dégueulasse», ça serait celle de Chris de la chaîne PrankInvasion. Dans ses vidéos qui sont supposément filmés dans la rue avec des étrangères (non, tout est arrangé, désolé de briser vos rêves!), il les met au défi dans différents situations et si elles ne réussissent pas, il a droit de les embrasser. Puis, dans une autre vidéo, la même situation, mais cette fois-ci, elle doit performer du sexe oral comme conséquence. On s’entend que : 1. Les filles ne sont pas censurées, donc c’est clair qu’elles sont engagés par PrankInvasion pour la vidéo. Et 2. C’est tout à fait dégradent de voir ce type de vidéo sur Youtube, et qui attire, on s’entend, des jeunes adolescents à aller cliquer. Bref, c’est non.