BONDU, Gaston



À Mont-Laurier, au CHSLD Foyer Ste-Anne, est décédé le 29 novembre 2017, à l'âge de 79 ans, Monsieur Gaston Bondu, fils de feu Palma Bondu et de feu Julie Constantineau, époux de feu Claudette Brodeur.Monsieur Bondu laisse dans le deuil ses filles Natalie (Bernard Fontaine) et Martine (Yves Mayville), ses petits-enfants Andréa et Myriam, ses frères, ses soeurs, sa belle-famille, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu à l'église de Notre-Dame-de-Pontmain, au 7 rue de l'Église, Notre-Dame-de-Pontmain J0W 1S0, samedi le 6 janvier 2018 à 11h. La famille recevra vos condoléances à compter de 10h30. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure.En la mémoire de Monsieur Gaston Bondu et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Société Alzheimer.