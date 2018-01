BÉLISLE (née MOREL), Pauline



À Montréal, le 31 décembre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée Pauline Morel, épouse de feu Paul Bélisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Jacqueline), Robert (Lyse), Sylvain (Nicole) et France, ses petits-enfants Sophie, Ève (Christian), Ariane, ses arrière-petits-enfants Anne-Marie, Daphnée et Zoé, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 janvier 2018 de 12h à 15h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 15h.La famille tient à remercier le personnel du Centre Pierre-Joseph-Triest, en particulier Jocelyn et Sophie pour leur dévouement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.