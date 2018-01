BIRRI (née FANTI), Nerina



C'est avec une infinie tristesse que la famille annonce le décès, à l'âge de 92 ans, de Nerina Fanti Birri, à Montréal, le 30 décembre 2017.Femme extraordinaire qui a marqué la vie de tous ceux et celles qui ont eu le bonheur de croiser son chemin. Épouse bien-aimée de feu Giuseppe Birri, belle-mère de feu Manon Demers Birri et grand-mère de feu Roberto, elle laisse dans le deuil ses enfants Tony (Norma), Bruno (Danielle), Lino (Marisa) et Luisa (Angelo); ses petits-enfants Marco, Sonia (Sterling), Carlo, Sophie (Jean-Sébastien), Lisa (Thomas), Lino Gianni (Annie), Vanessa (Jacques) et Cristina ainsi que ses arrière-petits-enfants Alexia, Hugo, Emma, Renaud et Matteo. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Renata et son frère Luigi ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 7 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h a 22h ainsi que lundi matin de 8h à 9h. Les funérailles seront célébrées le lundi 8 janvier 2018 à 10h en la Chapelle du cimetière Notre-Dames-des-Neiges.