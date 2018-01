5 souhaits pour 2018

Un retour à la science-fiction­­­ pour Steven Spielberg, un premier film anglophone pour Xavier Dolan, un nouveau film pour Denys Arcand... Avec plusieurs événements cinématographiques au programme, l’année 2018 s’annonce prometteuse. Mais en attendant de découvrir ces films très attendus, j’ai quelques souhaits pour la nouvelle année. Les voici :

Du succès pour les québécois

Grâce au succès en salle de films comme De père en flic 2, Bon Cop, Bad Cop 2, Le trip à trois et Junior Majeur, le cinéma québécois a connu en 2017 un important regain de popularité, après avoir traversé quelques années difficiles au box-office.

Mais les films produits au Québec pourront-ils poursuivre sur cette lancée en 2018 ? Rien n’est moins sûr. La belle année du cinéma québécois en 2017 s’explique en grande partie par les performances exceptionnelles de De père en flic 2 et Bon Cop, Bad Cop 2, les suites de deux des films québécois les plus populaires de l’histoire qui ont récolté respectivement 6,9 M$ et 6,2 M$ au box-office l’été dernier.

Autant il serait irréaliste de s’attendre à des résultats semblables en 2018, autant il y a des raisons de croire que le cinéma québécois pourrait réussir à tirer son épingle du jeu de nouveau cette année. Le drame biographique La Bolduc (en salles ce printemps) a un bon potentiel commercial, tout comme la comédie 1991, dernier volet de la trilogie autobiographique du cinéaste Ricardo Trogi (1981, 1987). Les films d’animation Nelly et Simon : mission Yéti (en salles en février) et La Course des tuques – la suite de La guerre des tuques 3D, attendue à Noël – pourraient quant à eux avoir du succès auprès des familles.

Un retour à Cannes

Autant 2017 a été une année de succès au box-office pour le cinéma québécois, autant nos films ont brillé par leur absence au Festival de Cannes. Pour la première fois depuis 2008, aucun long métrage n’a été sélectionné dans la programmation du réputé festival français, tant dans la sélection officielle que dans les sections parallèles comme la Quinzaine des réalisateurs et la Semaine de la critique.

Peut-on s’attendre à un retour du cinéma québécois sur la Croisette en 2018 ? Avec de nouveaux films de Xavier Dolan (The Death and Life of John F. Donovan), Denys Arcand (Triomphe de l’argent) et Sébastien Pilote (La disparition des lucioles) qui pourraient être prêts avant l’arrivée du printemps, je suis prêt à parier que oui.

Une meilleure visibilité

De Demain tout commence à 120 battements par minute en passant par Au revoir là-haut et Barbara, le cinéma français nous a offert plusieurs bons films en 2017 et certains d’entre eux ont eu du succès en salles. Pourtant, les œuvres en provenance de l’Hexagone ont toujours beaucoup de mal à trouver leur place sur nos écrans.

Sur les quelque 280 films français qui sont produits en France chaque année, une quarantaine seulement parviennent jusqu’au Québec et plusieurs d’entre eux ne restent pas à l’affiche assez longtemps pour atteindre leur plein potentiel. L’arrivée d’un nouveau distributeur de films français (MK2|Mile End) au Québec en 2017 est une nouvelle réjouissante pour les cinéphiles, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le cinéma français retrouve une place importante sur nos écrans.

D’autres nominations aux Oscars

L’année 2017 avait débuté en force pour Denis Villeneuve qui avait vu son film de science-fiction L’arrivée décrocher huit nominations aux Oscars et qui était devenu le premier cinéaste québécois francophone à être nommé pour l’Oscar de la meilleure réalisation. Un an plus tard, la question est de savoir si le Québécois pourra répéter un exploit semblable avec son plus récent film, Blade Runner 2049. Encensée par la critique, la suite du film culte de 1982 a été ignorée à la cérémonie des Golden Globes – qui a lieu dimanche –, mais Villeneuve pourrait se reprendre aux Oscars où plusieurs prix techniques sont remis.

La saga du FFM

Le Festival des films du monde de Montréal (FFM) est sur le respirateur artificiel depuis trop longtemps et il est grand temps que cette triste saga prenne fin. Maintenu en vie depuis dix ans par l’entêtement et la ténacité de son fondateur Serge Losique, ce festival moribond qui a déjà été une des fiertés de Montréal dans les années 1980 est devenu une risée dans le circuit des festivals internationaux. Ignoré par le milieu du cinéma québécois, le FFM n’attire plus qu’un petit nombre de cinéphiles fidèles qui diminue chaque année, découragé par le manque d’organisation et de transparence de l’événement. Il est grand temps de passer à autre chose.

Des films que j’ai hâte de découvrir cette année

The Death and Life of John F. Donovan

Photo courtoisie

On l’attendait d’abord en 2017, mais il semble que ce sera finalement en 2018 qu’on pourra enfin voir ce premier film anglophone de Xavier Dolan, qui réunit à l’écran Kit Harington, Jessica Chastain, Kathy Bates et Susan Sarandon.

1991

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Pour ce dernier volet de sa trilogie autobiographique, le cinéaste Ricardo Trogi (1981, 1987) s’est inspiré de son premier voyage en Europe sans ses parents, alors qu’il avait 21 ans. Ça promet !

Triomphe de l’argent

Photo Ben Pelosse

Quatre ans après le décevant Le règne de la beauté, le cinéaste osca­risé Denys Arcand lancera cette année ce 12e long métrage de fiction qu’il décrit comme un film policier et qui mettra en vedette Alexandre Landry, Louis Morissette, Maxim Roy, Yan England et Maripier Morin.

Ready Player One

Photo courtoisie

Après quelques films plus historiques (Lincoln, Le pont des espions, Le Post), Steven Spielberg revient à la science-fiction avec ce film futuriste qui met en scène des humains qui se réfugient dans un univers virtuel pour fuir un monde au bord du chaos. En salles en mars.

First Man

Photo courtoisie

Après le succès commercial et critique de la comédie musicale La La Land, le cinéaste Damien Chazelle et l’acteur Ryan Gosling refont équipe pour ce film sur la vie du célèbre astronaute américain Neil Armstrong.

Mes choix de la semaine

Photo courtoisie

Au cinéma

Moi, Tonya

De la Harley Quinn de Suicide Squad à la reine Elizabeth I dans le film biographique Mary, Queen of Scots (qui sortira en 2018), Margot Robbie aime se transformer physiquement pour ses rôles. Dans ce drame sportif captivant, l’actrice de 27 ans brille dans la peau de Tonya Harding, la célèbre championne de patinage artistique qui avait été soupçonnée d’avoir organisé une agression contre sa principale concurrente, Nancy Kerrigan, peu de temps avant les Jeux olympiques de Lillehammer en 1994.

Sur DVD et VSD

Ça

Un des films d’horreur les plus terrifiants à avoir été produits au cours des dernières années, cette adaptation du célèbre roman de Stephen King a aussi été un des plus gros succès de 2017 au box-office. Âmes sensibles, s’abstenir...

À la télé

L’homme d’acier

Superman est loin d’être le superhéros le plus intéressant de l’univers de DC Comics, mais ce film de Zack Snyder qui se penche sur les origines du célèbre personnage est plutôt réussi. Henry Cavill joue un Superman assez solide, mais la meilleure performance du film revient au toujours excellent Michael Shannon, formidable dans la peau du général Zod.

Samedi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.

Histoire de jouets 2

En ce dernier jour de vacances pour plusieurs enfants, l’occasion est belle de revoir en famille ce second film de la magnifique trilogie de films d’animation Histoire de jouets.