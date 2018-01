5 trucs pour mieux manger au travail cette année

Takwa Souissi – 37e AVENUE

On prend souvent de mauvais plis alimentaires au bureau. Hebah Asfour, nutritionniste, nous offre quelques conseils pratiques pour mieux manger au travail en 2018.

1. Toujours avoir des fruits et des légumes lavés et coupés d’avance dans le frigo afin d’apporter au bureau des collations santé et d’éviter de grignoter des aliments provenant des machines distributrices.

2. Prendre le temps de bien déjeuner à la maison ou apporter au bureau un déjeuner santé afin d’éviter de se procurer des aliments peu nutritifs en chemin. Un frigo est souvent mis à la disposition des employés dans les espaces de travail, on peut donc y laisser quelques ingrédients pour un déjeuner facile à assembler.

3. Le plus difficile : préparer son lunch pour éviter d’aller au restaurant du coin. Idéalement, la moitié du repas devrait être constituée de légumes.

4. Ne pas sauter de repas et prendre des collations, si nécessaire, pour mieux contrôler sa sensation de faim et de satiété. Ainsi, on aura un meilleur contrôle sur la quantité et la qualité des aliments que l’on consomme.

5. S’hydrater avec de l’eau plutôt qu’avec un jus ou une boisson gazeuse. On confond souvent faim et soif, surtout l’après-midi !