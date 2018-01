7 cours sportifs funky à suivre en 2018 pour retrouver la forme

En ce début d’année 2018, vous ne voulez certainement plus entendre les mots «dinde» et «atocas».

Que ce soit une résolution ou non, dites-vous bien que se remettre en forme n’implique pas toujours de courir sur un tapis roulant.

Pour rendre la chose un peu plus dynamique, voici 7 cours sportifs funky à suivre cette année.

Enfilez vos espadrilles rose flash, vous allez suer!

1. Le Yoga Neige

Après le yoga chaud, le yoga neige s’annonce pour être LE sport cet hiver. En plus de vous faire profiter du grand air et de la nature, vous pourrez travailler votre flexibilité tout en vous détendant. Vous n’avez qu’à amener votre tapis et des vêtements chauds. Le plus beau là-dedans? C’est que c’est gratuit!

2. L’Essentrics

Cet entrainement vise à tonifier, rééquilibrer et renforcer tous vos muscles, au rythme de la musique. Vous aurez l’impression d’être une nouvelle personne en sortant de ce cours. S’il y a plusieurs endroits qui offrent l’Essentrics à Montréal, il y a aussi des séances gratuites qui se dérouleront ce mois-ci.

3. Pilates sur table

Pour ceux qui sont familiers avec le pilates, vous savez sans doute que cette discipline sert à raffermir le corps et en améliorer la fluidité. Cette fois-ci, le tout se déroule sur une table conçue spécialement pour le pilates, avec un professeur expérimenté. Les cours s’offrent chez Goa Pilates et Victoria Park.

4. Fit Body Boot Camp

Le Fit Body Boot Camp (ou le Camp d’entrainement fitness) est un programme d’entrainement physique et de perte de poids axé sur les résultats. Un coach motivant est là pour vous pousser vers l’atteinte de vos objectifs et vous pourrez aussi rencontrer d’autres participants ayant le même but que vous.

5. Le Hula Hoop

Pas besoin d’être un enfant pour faire du hula hoop. À vrai dire, cet outil est très utile pour la remise en forme, peu importe votre âge. Chez Hoop Montréal, vous apprendrez de nouveaux mouvements au cerceau en plus d’améliorer votre endurance. Vous pouvez vous inscrire ici.

6. Le pole fitness

On connaît bien cette discipline pour son omniprésence dans les bars olé olé, et quoi qu’on puisse en penser, le pole dancing (dans ce cas-ci, le pole fitness) est un entrainement demandant qui teste votre endurance. Sans gêne et dans le plaisir, vous pourrez tester ce sport avec un guide expérimenté.

7. Le SUP

Le Stand Up Paddleboard gagne en popularité depuis quelques années et les endroits pour en faire dans le Grand Montréal sont nombreux. Ces adeptes adorent le pratiquer pour la détente que sa procure et pour profiter du grand air. Pour planifier votre été 2018 d'avance, c'est ici.

