LADEVIE, François



À Montréal, le 15 décembre 2017 est décédé subitement, François Ladevie, à l'âge de 66 ans. Conjoint bien-aimé de Josette Lavallée, François était le fils de feu Georges Ladevie et de feu Michelle Glaize. Le défunt laisse également dans le deuil sa soeur Marie-Noëlle (Lenn Näsström) et leurs enfants Adrian et Océane, domiciliés en Suède; ses beaux-frères et belles-soeurs: Pierre (Marie-Claude Lauzon), Louise, Hélène, Guy (Line Lemay), Sylvie (Sylvain Laflamme, feu Éric Davis) et Marie-France ainsi que plusieurs neveux et nièces.Il laisse également dans le deuil un oncle et des cousins et des cousines qui résident en France.Passionné par les voyages, la plongée sous-marine et les plaisirs de la table, il laisse aussi dans le deuil de nombreux amis(es) et des collègues qui l'ont côtoyé à différentes périodes de sa vie au Québec et en France.Parents et amis(es) sont invités à lui rendre hommage, en présence des cendres, le dimanche 7 janvier 2018 de 13h00 à 16h30 au complexe funéraire:Une cérémonie commémorative suivra au complexe à 16h30. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure lors d'une cérémonie qui se déroulera au cimetière d'Ambert (France).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. www.coeuretavc.ca