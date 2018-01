ST-DENIS, Yvon



À Saint-Eustache, le 1er janvier 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Yvon St-Denis, époux de Mme Anita Lafrance.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Bernard Goyer), Diane (Robert Mondou) et Martin (Annie Veillette), ses sept petits-enfants: Marie-Ève, Mathieu, Stéphanie, Julie, Simon, Katherine et Marie-Lou, ses cinq arrière-petits-enfants, ses frères: Jean-Jacques et Henri-Paul (Gracia), neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h et dimanche dès 9h au complexe funéraire:ST-EUSTACHE450-473-5934Une réunion de prières aura lieu le dimanche 7 janvier à 11h dans la chapelle du salon.