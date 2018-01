POTVIN, Soeur Cécile FMIC



Au Pavillon St-Joseph, le 27 décembre 2017, à l'âge de 84 ans, (65 ans de profession religieuse), est décédée Soeur Cécile Potvin, des Soeurs Franciscaines Missionnaires de l'Immaculée-Conception, née à St-Rémi de Tingwick, le 15 mars 1933 de feu Philippe Potvin et de feu Jeannette Boucher.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs: Georges (Denise Dumouchel), Jeannine (Roméo Bégin ), Angèle (Claude Morin) et Simon (Carole Lussier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousin(e)s et ami(e)s.Elle sera exposée au:900, BOUL. CÔTE-VERTU, MONTRÉALle samedi 6 janvier 2018 à compter de 9h30. Les funérailles seront célébrées le même jour à 13h30 en la chapelle de l'infirmerie. La défunte reposera au cimetière le Repos St-François d'Assise.Nos plus sincères remerciements aux Soeurs de Ste-Croix et à tout le personnel du 4ième pour leur dévouement et leurs multiples attentions.MAGNUS POIRIER INC.