FALLU, Clément



À Longueuil, le 1er janvier 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé Clément Fallu, époux de Jacqueline Landry.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Elizabeth Olley), Sylvie et Normand (Josée Lamoureux), ses 9 petits-enfants et 2 arrière-petites-filles, ses frères et soeurs: Carmelle, Roger, Raymond, Francine et leurs conjoints ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Tél. 450 463-1900vendredi, le 5 janvier 2018 de 19h à 22h. Les funérailles auront lieu le samedi 6 janvier 2018 à 11h, à l'église Sacré-Coeur-de-Jésus, 1265, Gamache, Longueuil, Québec. La famille recevra les condoléances à compter de 10h.