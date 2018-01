BOYER, Cécile



À Montréal, le samedi 30 décembre 2017 est décédée, à l'âge de 88 ans, Cécile Boyer, épouse de feu Vincent Petrucci.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Louise), Lucie (Richard) et Martin (Johanne), ses petits-enfants Maxime (Émilie), Alexandre (Mishale), Antoine (Lysanne), Justine, Shania (Willy) et Samuel, son arrière-petite-fille Olivia, ses frères ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 5 janvier en l'église Ste-Gertrude dès 12h30, suivi des funérailles.