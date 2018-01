BEAUMONT, Laurent



À Laval, le 1er janvier 2018 est décédé paisiblement, M. Laurent Beaumont, époux de Mme Elena Chediac Gonzalez.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, son filleul Michel Beaumont, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Nous tenons à remercier les infirmiers et les préposés du Manoir St-Patrice pour leur dévouement.La famille recevra les condoléances en l'église St-Martin, 4080 boul. St-Martin, Laval, le samedi 6 janvier 2018 à partir de 10h suivi d'une cérémonie religieuse à 11h.