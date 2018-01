MORIN, Julien



À son domicile et entouré des siens, le 30 décembre 2017, est décédé, à l'âge de 93 ans, M. Julien Morin, époux de Mme Jacqueline Arpin et demeurant à St-Ours.Il laisse dans le deuil outre son épouse Jacqueline, ses enfants: Daniel (Louise), Sylvie (Yves), France (Gilbert), Luc (Claire) et Ronald (Francine), ses petits-enfants: Geneviève (Patrick), Christine (Francis), Maude, Sarah (Francis), François-Xavier (Vicky), Laurence, Josiane (Yannick), Olivier (Marie-Pier) et Catherine (Ionut), ses arrière-petits-enfants, ses 2 soeurs Mariette (André) et Francine (Jean-Noël), ses belles-soeurs Mariette et Ghislaine, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Arpin, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille de M. Julien Morin sera présente à l'église le samedi 6 janvier dès 10h. Les funérailles auront lieu en l'église de St-Ours (2538, Immaculée Conception, St-Ours, J0G 1P0), le samedi 6 janvier 2018 à 11h.La famille désire remercier le personnel des soins à domicle du CLSC et celui des soins palliatifs à domicile pour les bons soins prodigués.Des dons faits en sa mémoire à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, département soins palliatifs à domicile seraient appréciés.70, AV. DE LA TRAVERSE, ST-OURSTél. 450-785-2221www.salonsmandeville.com