Accident mortel à Amherst: «un couple aimé de tous»

La fille de l’une des victimes de l’accident survenu mercredi à Amherst n’en veut pas du tout à la policière impliquée dans le drame qui lui a arraché sa mère et son beau-père.

Natacha Brisson-Gladu Deschênes est inconsolable. C’est elle qui a dû identifier le corps de sa mère Suzanne Brisson, 58 ans, et celui de son beau-père Pierre Tremblay, 63 ans.

Hier, vers 13 h, le couple circulait sur la route 323 lorsque sa voiture a dérapé et a heurté une autopatrouille au volant de laquelle une policière se rendait sur les lieux d’un autre accident. Mme Brisson et M. Tremblay sont morts à la suite de l’accident.

«Je suis anéantie. En trois mois et trois jours, j'ai perdu mon père, mon grand-père, ma mère et mon beau-père», a dit avec émotion Natacha Brisson-Gladu Deschênes.

La dame de Mirabel, dans les Laurentides, demeure résiliente malgré les épreuves qui s’accumulent depuis le mois d’octobre.

«J'essaie d'être forte. J'ai trois filles, un mari, beaucoup de membres de la famille et des amis qui sont là pour moi. Ils étaient tous les deux aimés de tous», a-t-elle dit au sujet de sa mère et de son beau-père.

Un couple heureux

Suzanne Brisson, 58 ans, et son conjoint Pierre Tremblay, 63 ans, s’étaient mariés en 2012 et filaient le parfait bonheur. M. Tremblay laisse dans le deuil son fils. En plus d’être la mère de Natacha, Mme Brisson était grand-mère de trois petites-filles.

Mme Brisson-Gladu Deschênes a souhaité livrer ce message aux lecteurs du Journal:

«Soyez prudents et profitez des moments avec vos êtres chers, car la vie peut nous les enlever vite.»

Conditions routières difficiles

La dame n’en veut à personne. Elle a même eu une pensée pour la policière de la Sûreté du Québec impliquée dans la collision.

«La policière est certainement en état de choc», a-t-elle lancé.

Pour Mme Brisson-Gladu Deschênes, il s’agit d’un accident causé par les mauvaises conditions routières.

«Ma mère était la femme la plus prudente sur les routes. Elle a dérapé. C’était très glissant. Moi-même, je ne trouvais pas que c’étaient de bonnes conditions, mais j'ai dû aller les identifier.»

Le BEI enquête

La voiture de police répondait à un appel d’urgence au moment de l’impact. Il semble que la voiture de Mme Brisson ait dérapé à la sortie d’une courbe pour percuter la voiture de police.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a été mandaté pour déterminer les causes et circonstances de l’accident.

– Avec la collaboration de monjournal.ca