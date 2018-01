Agenda du week-end

Au Centre des sciences

Au Centre des sciences (angle boul. Saint-Laurent et rue de la Commune dans le Vieux-Montréal), on peut voir les films IMAX Petits géants 3D, qui décrit le monde immense des créatures minuscules, Amazonie 3D et Incroyables prédateurs 3D. L’exposition vedette, Génie autochtone, lève le voile sur l’ingéniosité des peuples autochtones d’Amérique du Nord. Les enfants pourront tirer à l’arc, participer à une course en canot virtuelle, comprendre comment on fabrique un igloo, etc.

Au Centre d’art Diane-Dufresne

Jusqu’au 14 janvier, au Centre d’art Diane-Dufresne (11, allée de la Création) à Repentigny, on peut voir les œuvres de Pierre Dury qui, au cours des 50 dernières années, a photographié un nombre impressionnant de personnalités du spectacle, du cinéma et de la politique. Ouvert samedi et dimanche, de 10 h à 17 h, du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h

La Table des rois à Pointe-Saint-Charles

À la Maison Saint-Gabriel (2146, place Dublin), dimanche, de 12 h à 14 h 30, l’historien Francis Désilets et le conteur Éric Michaud vous feront commencer l’année du bon pied en célébrant avec vous l’Épiphanie autour d’un repas festif et de la galette des Rois. Coût : 35 $. Réservez par téléphone, les places sont limitées : 514 935-8136.

Une classe neige au Domaine Neige

Toutes les fins de semaine de janvier, au Domaine Neige (612, route 202 est à Hemmingford), on peut assister à une classe neige qui nous explique comment on fabrique le cidre de glace. La sortie comprend une visite guidée et un verre du cidre mousseux Bulle de Neige, le tout dans une ambiance festive avec musique et feu de bois extérieur. La visite dure environ deux heures et coûte 10 $, à 11 h et à 13 h. On peut aussi combiner la visite de la cidrerie avec une classe nature au parc Safari. Dans ce cas, prévoyez 3 h 30, le coût est de 25 $. On réserve normalement 48 h à l’avance au 450-247-2899 ou en écrivant à boutique@domaineneige.com. Évidemment, on s’habille très chaudement.

