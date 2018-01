Assistances au Championnat mondial junior : des inquiétudes, certes, mais pas de signal d'alarme

Les organisateurs du Championnat mondial de hockey junior (CMHJ) et René Fasel, président de la Fédération internationale de hockey (IIHF), s’attendent à un total d’un peu plus de 200 000 spectateurs d’ici la fin de l’édition 2017 à Buffalo.

D’après les calculs du réseau Sportsnet, cette assistance cumulative se retrouvera parmi les six ou sept moins élevées depuis 2003. Sans s’alarmer des sièges vides au KeyBank Center, domicile des Sabres à Buffalo dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Fasel convient toutefois qu’il semble subsister un problème sur lequel les organisateurs devront se pencher dans le futur.

«Je sais qu’il y a des inquiétudes, a déclaré le dirigeant français lors d’une conférence de presse, jeudi. Je me souviens d’un championnat en Suisse, en 1989. Devinez combien il y avait eu de spectateurs? 36 000. Nous sommes loin de ça. Nous regardons vers les environs de 200 000 spectateurs cette année. Pour du hockey junior, ça demeure une belle performance.»

Fasel a lui-même interrompu une querelle entre Dave Fischer, directeur des communications d’USA Hockey au sujet des assistances à Buffalo.

«Oui, il y a une inquiétude, mais 200 000 spectateurs pour un tournoi comme ça, c’est quand même un succès et la température n’a pas aidé», a-t-il commenté après avoir mimé le geste d’un temps mort avec ses mains.

«Nous essayons de notre mieux, mais la présente édition nous montre que, dans le futur, nous devrons faire plus attention» aux phénomènes Est-Ouest et de la saturation, a dit le président.

En effet, l’intérêt pour la compétition internationale annuelle junior semble plus marqué dans l’Ouest canadien que dans l’est canadien et américain, mais Fasel a également cité la possibilité que la présentation rapprochée de deux éditions aux mêmes endroits ait pu miner les ventes, entre autres.

L’édition 2015 du tournoi à Toronto et à Montréal avait attiré 257 882 spectateurs, soit plus de 100 000 amateurs de moins qu’en 2015 aux mêmes endroits, après un passage à Helsinki en Finlande en 2016.

À titre comparatif, le CMHJ de Calgary et d’Edmonton en 2012 avait été disputé devant un total de 455 342 spectateurs et devant 325 138 spectateurs à Vancouver et à Kelowna en 2005. Qu’à cela ne tienne, 329 687 amateurs s’étaient présentés à Buffalo et à Lewiston aux États-Unis en 2011 pour le championnat.

Le CMHJ aura lieu à Vancouver et à Victoria au Canada en 2019 avant de se déplacer en République tchèque en 2020.