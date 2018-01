Au sujet de la foi

Je voudrais revenir sur un sujet souvent débattu dans votre rubrique : celui de la croyance et de la foi. Dans une de vos réponses vous écriviez : « ... une vie spirituelle ne tient pas dans un être imaginaire dont on espère qu’il va nous apporter la vie éternelle. » Sur ce point, je suis d’accord avec vous, mais je pense aussi que vous avez été trop marquée par votre éducation religieuse qui vous a laissé une conception erronée et caricaturale de la dimension de la foi. Il faut s’ôter du crâne l’idée que Dieu n’est qu’un vieux despote barbu, hypocondriaque et assis sur un trône à nous regarder vivre, comme on nous l’enseignait autrefois.

Dieu, ou le divin si vous préférez, n’est pas séparé de nous. Il est Tout et nous sommes Lui. Il revêt autant de formes et d’apparences qu’il y a d’êtres humains sur terre et notre relation avec Lui est unique et particulière à chacun. Ce qui compte dans cette relation de soi à Dieu, c’est l’expérience vivante, au-delà de l’intellect et de la raison, que l’on a toujours au moins une fois dans sa vie, d’une réalité centrale au cœur de tous et au cœur de toute chose, faite de paix, de joie, d’amour et de beauté.

Une fois qu’on a vécu cette identité avec ce que certaines spiritualités appellent le Soi ou le vrai Moi, on y revient toujours, et c’est là que se situe la foi véritable. C’est à partir de là qu’on reconnaît et qu’on respecte toutes les formes de croyances chez les autres.

Anonyme

Selon Wikipédia, « Étymologiquement, la foi c’est le fait d’avoir confiance en quelque chose ou en quelqu’un. En général, cela revient à juger authentiques certains faits ou certains évènements, en vue de trouver des solutions à des problèmes. La foi est la condition de toute religion et la motivation de sa pratique. » Contrairement à ce que vous dites, je n’ai aucun mauvais souvenir du Dieu qu’on m’a appris à vénérer dans mon enfance. J’ai par contre plusieurs mauvais souvenirs de certains propagateurs de la parole divine qui ont eu pour conséquence que je me suis, dès l’adolescence, interrogée sur l’existence de Dieu. Votre façon personnelle de décrire la foi a des côtés séduisants pour qui a envie de croire pour calmer ses angoisses et son questionnement, mais ça n’est pas mon cas. Je n’en respecte pas moins toutes les formes de croyance chez les autres, dont la vôtre.