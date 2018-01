Ce que je pense des enfants ingrats

Je suis une mère abandonnée par ses enfants et j’ai trouvé triste la lettre de celle qui vous racontait ses regrets de ne pas être allée assez vite au chevet de sa mère malade et de n’avoir pas pu lui parler avant son décès. Comme moi, cette femme a peut-être fait des erreurs dans l’éducation de ses enfants, mais elle ne les en a pas moins aimés. J’ai tout donné aux miens, et qu’est-ce que je récolte ? Du rejet et de l’indifférence, pendant que mon ex-mari bénéficie de leur affection.

Vous ne pouvez pas savoir à quel point les propos de cette personne qui regrette de ne pas avoir eu le temps de parler à sa mère avant son grand départ m’ont fait mal. Je me mets à la place de cette dernière qui est partie sans aucune consolation. Comment faire comprendre ça aux miens sans avoir à m’humilier pour le faire ?

Une mère bien triste mais aussi furieuse

Votre dernière phrase ainsi que votre signature me font un drôle d’effet. Se pourrait-il que dans vos relations avec vos enfants, la fureur qui vous habite soit la seule émotion qu’ils sentent chez vous ? Est-ce que pour vous, l’idée de faire la paix avec eux correspond à une humiliation ? Vous trouverez peut-être dans vos réponses à mes deux questions une piste de solution.