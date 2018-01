Championnat mondial de hockey junior: les Américains se tirent dans le pied

BUFFALO | Les États-Unis ont échoué dans leur quête de remporter une deuxième médaille d’or de suite au Championnat mondial de hockey junior en s’inclinant au compte de 4-2 face aux Suédois.

La Suède obtiendra donc une chance de récolter une première médaille au Championnat mondial de hockey junior depuis 2014, quand ils avaient remporté l’argent à Malmö. Leur dernière conquête de l’or remonte à 2012.

« Comme on a dit en début de tournoi, si on se met tous ensemble, qu’on combine le travail et qu’on utilise nos habiletés, on a une chance de gagner l’or. Tout le monde est ici pour gagner. Si on ne gagne pas, je ne crois pas que le sentiment sera bien meilleur que l’an dernier après notre défaite pour le bronze », a mentionné l’entraîneur des Suédois Tomas Monten.

Chances ratées

Les États-Unis ont raté plusieurs chances de marquer qui auraient pu les remettre directement dans le coup.

À 1-0 Suède avec 45 secondes à faire à la deuxième période, les trois meilleurs pointeurs américains, Casey Mittelstadt, Kieffer Bellows et Brady Tkachuk, se sont amenés seuls contre le gardien Filip Gustavsson. Mittelstadt a décidé de conserver la rondelle, mais sa feinte a été stoppée, puis, pire encore, Bellows a poursuivi sa route vers le filet et été chassé pour obstruction sur le gardien.

« C’est extrêmement décevant, c’est le moins qu’on puisse dire. Ce n’était simplement pas un bon match pour nous. On n’avait pas de jambes ce soir et on essayait. On n’a jamais été en mesure de se mettre en marche. Il faut donner le crédit aux Suédois.

« Le trois contre zéro résume bien le genre de match qu’on a connu», a mentionné l’entraîneur américain Bob Motzko.

Désavantage payant

Les Suédois ont doublé leur avance en début de deuxième et les États-Unis se sont de nouveau vus offrir une chance en or de réduire l’écart lorsque Linus Lindstrom a été chassé pour avoir retenu le bâton d’un adversaire. Les Suédois ont toutefois ajouté l’insulte à l’injure en marquant deux buts, ceux d’Oskar Steen et Axel Jonsson-Fjallby, lors de ce même avantage numérique américain !

« On a fait du bon travail, surtout en désavantage numérique. On a joué la pédale au plancher pendant 60 minutes. On avait perdu contre les États-Unis en match hors-concours, mais vous pouvez voir qu’on est une équipe complètement différente », a mentionné l’attaquant Jesper Boqvist.

« C’est un bon sentiment. Au début, on se disait qu’on devait aller jusqu’en finale et c’est ce qu’on a fait. Maintenant, il faut aller la gagner », a rajouté Jonsson-Fjallby.