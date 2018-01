Commencer l’année du bon pied avec Duke Ellington

Amis du jazz et de la note bleue, voici un joli trésor. Depuis l’année dernière, la compagnie de disques Frémeaux & associés fait un retour en force sur le sol canadien grâce à la multinationale Naxos. À l’heure où le disque pique du nez et se perd dans les méandres de la toile sous une forme dématérialisée, certains croient encore au travail bien fait, celui qui demande la recherche et de la passion. « Ménestrel itinérant ou piano player » selon les jours, le chef d’orchestre Duke Ellington vivait pour son orchestre et ses musiciens. Sur la route, presque 365 jours par année, il était un habitué de la capitale parisienne et de ses salles. Grâce aux archives de la station radiophonique Europe 1 et des légendaires producteurs Daniel Fillipachi, Frank Ténot et Norman Granz, nous le retrouvons à l’Alhambra en octobre et novembre 1958.

Deux heures de pur bonheur



Ellington fut bien plus qu’un homme de jazz. Compositeur émérite avec son alter ego Billy Strayhorn, les compositions allaient du tout dansant Take The A Train, All Of Me, Do Nothin ‘Till You Hear from Me à des morceaux de bravoure comme El Gato, Harlem Airshaft, Jam With Sam ou Deep Purple. Plus que Count Basie, il écrivait pour ses solistes dont plusieurs ont marqué leur époque. Nous retiendrons : le saxophoniste alto Johnny Hodges,

le batteur Sam Woodyard, le saxophoniste baryton Harry Carney, le saxophoniste ténor Paul Gonsalves, le très fin bugliste et trompettiste Clark Terry sans oublier, celui touchait la stratosphère, le trompettiste Cat Anderson. Pendant deux heures, nous assistons à plus qu’un tour de chauffe ou un concert parmi tant d’autres, la machine Ellington, c’est la finesse de l’écriture, le jazz qui bat et la finesse des solistes.

Comme si vous y étiez, en cette année 1958.