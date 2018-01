Comment faire de l’exercice pendant ses heures de travail ?

Takwa Souissi - 37e AVENUE

Bouger est tout un défi quand on occupe un emploi de bureau ou qui nécessite de longues heures devant l’ordinateur. Or, l’exercice physique est non seulement bon pour la santé, il permet aussi au travailleur d’être plus motivé et performant. Comment intégrer l’exercice au travail ?

Travailler debout

Les professionnels de la santé savent depuis longtemps que la sédentarité est un enjeu véritable de santé publique : l’augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral, de diabète, de maladie cardiovasculaire, voire de cancer et de dépression est bien documentée, et dans un contexte de bureau, le fait d’être assis de manière prolongée contribue à cette sédentarité. De plus en plus de travailleurs optent pour des bureaux de travail surélevés et ajustables qui leur permettent de travailler debout une bonne partie de la journée. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail souligne de son côté l’importance de varier fréquemment la position corporelle.

Marcher pendant l’heure du dîner

Dîner assis à son bureau, devant l’ordinateur, est une mauvaise habitude que plusieurs ont malheureusement. Lorsque la température s’y prête, il est pourtant facile d’éviter de s’y adonner en emportant son lunch pour le manger dehors, puis en profiter pour aller se promener. Pourquoi ne pas s’encourager entre collègues avec un mini-club de marche ?

S’étirer sur sa chaise

Même assis, on peut (et devrait) faire travailler son corps ! Commencez et terminez la journée avec des exercices d’échauffement et d’étirement directement sur les lieux de travail. De nombreux sites ou vidéos disponibles sur le web fournissent des exemples d’exercices discrets et faciles d’exécution.

Se créer des occasions pour bouger

Évidemment, emprunter les marches au lieu de l’ascenseur est un classique, mais même au courant de la journée, on peut se lever et bouger un minimum. Par exemple, en s’assurant de ne pas garder de bouteille ou de verre d’eau à table, on devra se lever chaque fois pour apaiser sa soif. Bref, on multiplie les interruptions actives !