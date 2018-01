Coupable d’avoir conduit en état d’ébriété avec 7 enfants à bord de son véhicule

RIVIÈRE-DU-LOUP | Une femme d’une trentaine d’années a plaidé coupable mercredi, au palais de justice de Rivière-du-Loup, à une accusation de conduite avec facultés affaiblies alors que sept enfants se trouvaient dans son véhicule.

Le taux d'alcoolémie de Geneviève Caouette était deux fois plus élevé que la limite permise, alors que sept enfants se trouvaient à bord de sa minifourgonnette.

La femme conduisait phares éteints dans les rues de Saint-Cyprien et de Cabano, ce qui a alerté un autre automobiliste. Les événements se sont produits le 17 septembre dernier.

Lors de l'arrestation de Mme Caouette, les policiers ont remarqué qu'une forte odeur d’alcool se dégageait du véhicule. Mme Caouette a soutenu qu’elle revenait d’une sortie au parc avec ses enfants et des voisins.

Elle a écopé d’une amende de 1800 $ et son permis de conduire lui a été confisqué pour un an.

L’amende minimale pour conduite avec facultés affaiblies est de 1000 $. Deux facteurs aggravants ont fait grimper de 800 $ ce montant, soit le fait d’avoir eu plus de deux fois la limite permise d’alcool dans le sang, ainsi que le fait d'avoir conduit sous l’influence de l’alcool avec des enfants à bord du véhicule.

L’accusée a éclaté en sanglots devant la juge St-Pierre. Elle dit avoir regretté son geste dans les minutes qui ont suivi son arrestation.

Avec la collaboration de Marie-Pierre Beaubien