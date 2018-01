SABOURIN, Thérèse



C'est avec tristesse que vous nous annonçons le décès de madame Thérèse Sabourin, survenu à Saint-Jérôme, le 21 décembre 2017, à l'âge de 72 ans.Native de Mont-Rolland, elle laisse dans le deuil ses fils Michel, Paul et leurs conjointes, son petit-fils, ses soeurs Monique, Fernande, Gertrude, de même que plusieurs amis.Avant d'être divorcée, elle fut l'épouse de M. André Maccabée et longtemps propriétaire du Rosemère Inn.Une cérémonie commémorative pour la famille et les amis aura lieu, le samedi 6 janvier 2018. Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 450-504-8482.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.