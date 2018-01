QUENNEVILLE, Bernard



À Montréal, le 10 décembre 2017, est décédé monsieur Bernard Quenneville, à l'âge de 91 ans, époux de feu Germaine Duquette.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Louise (Mario Collard), André (Francine Bédard), Luc (Lynda Lacaille) et Chantal, ses 4 petits-enfants Jean-François, Benoit, Lauréanne et Delphine, ses arrière-petits-enfants Mathilde, Hubert et Camille, sa soeur Denise, son frère Robert, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Sixte (1895, de l'Église, Ville St-Laurent), le samedi 6 janvier à 10h30. Les funérailles suivront à 11h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.