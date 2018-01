Demi Lovato s'ouvre sur ses troubles alimentaires et partage une photo d'elle en maillot de bain

Demi Lovato a inspiré bien des internautes en partageant une photo en maillot de bain où elle dévoile ses complexes.

La jeune femme de 25 ans a avoué par le passé qu’elle souffrait de boulimie. Celle derrière le succès «Sorry Not Sorry» se bat chaque jour contre son trouble alimentaire qui prend désormais beaucoup moins de place dans sa vie, selon son propre aveu.

«Surmonter mon trouble alimentaire a été le défi le plus difficile de ma vie, mais je travaille tous les jours pour atteindre une guérison solide, même si parfois j’échoue. Aujourd’hui, je me sens forte», a-t-elle indiqué sur Instagram.

Demi Lovato a choisi d’accompagner son message positif avec une photo d’elle en maillot de bain, même si elle est complexée par son corps.

Une publication partagée par Demi Lovato (@ddlovato) le 4 Janv. 2018 à 5 :16 PST

«Donc, je me sens complexée par mes jambes sur cette photo, mais je la partage quand même parce que j’ai l’air si heureuse et cette année, j’ai décidé de laisser aller mon perfectionnisme et de cesser de me critiquer».

Un message très mature et courageux de la part de la chanteuse!