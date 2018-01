Des monteurs de lignes avec des salaires de chirurgiens

Daniel Brière, Denis Bouchard et Dany Pineault étaient monteurs et chefs monteurs de lignes chez Hydro-Québec à Saint-Hyacinthe lorsque la crise du verglas a commencé le 6 janvier 1998.

« On entendait casser les arbres, mais on ne voyait pas autour. Quand le jour s’est levé et nous avons regardé autour de nous, tout était tombé », se rappelle M. Brière.

Même en voyant les scènes d’apocalypse, aucun d’entre eux ne se doutait qu’il devrait enfiler son habit bleu d’Hydro-Québec six à sept jours par semaine pendant neuf mois pour tout réparer et solidifier le réseau.

Ils ont priorisé le travail à leur famille pendant cette période. Le désir de l’accomplissement et du devoir les a guidés, et ce, malgré la fatigue.

« Je me rappelle d’un soir où je revenais de travailler et j’avais mon manteau d’Hydro sur le dos. J’attendais à la caisse d’un magasin pour payer et les gens voulaient me laisser passer devant eux. On nous traitait comme des héros », a évoqué le chef de lignes Denis Bouchard.