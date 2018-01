TASSONI (née PITTARELLI)

Theresa



À Montréal, le vendredi 29 décembre 2017, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Theresa Pittarelli, épouse de M. Roméo Tassoni.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Riccardo (Sharon) et Arnaldo (Lucie), ses petits-enfants Stéphanie, Michael, Tania et Brendon, son frère, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillit parents et amis au Mausolée du complexe:le mercredi 3 janvier 2018 de 18h à 20h et une cérémonie commémorative eu lieu le mercredi 3 janvier 2018 à 20h.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Un don à l'organisme de votre choix serait apprécié.