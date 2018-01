ST-ARNAUD, née GAYBBA



DianaAu C.H.S.L.D. de L'Assomption, le 2 janvier 2018, à l`âge de 92 ans, est décédée Mme Diana Gaybba, née le 2 janvier 1926. Elle était l'épouse de feu M. J. Albert St-Arnaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Diane), Pierre (Eunice), Robert (Danielle) et Lise (Pierre), dix petits-enfants et treize arrière-petits-enfants, ses soeurs, Kathleen et Helen (Doward), des neveux et nièces parents et amis.La famille vous accueillera au salon funéraire:le samedi 6 janvier de 13h à 22h. Une célébration de la Parole aura lieu à 17h30. L'inhumation aura lieu le lundi 8 janvier à 11h, au cimetière Saint-Enfant-Jésus à Pointe-aux-Trembles.