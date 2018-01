Faire ou ne pas faire le plein

Il y a de ces nouvelles qui font rire au point de se deman­der s’il ne s’agit pas de fake news tellement le scandale dénoncé est absurde.

Tout part de cette nouvelle venant de l’État de l’Oregon où les résidents vont maintenant pouvoir faire leur plein d’essence tout seuls. Vous avez bien lu, cela était interdit par une loi et les automobilistes devaient faire leur plein dans des stations avec service. Après des mois de discussions et des lettres ouvertes dénonçant cette situation, la loi est officiellement passée en cette nouvelle année 2018.

Médias sociaux

Si les médias sociaux renferment parfois le pire, le nombre de cas d’intimidation et de détresse chez les enfants ne cesse d’augmenter à cause d’eux, ils peuvent aussi rappeler que certains scandales sont surfaits. Et, parfois, nous faire rire un peu.

À la suite d’articles annonçant que la nouvelle loi permettait maintenant de mettre soi-même de l’essence dans sa propre voiture, des centaines de commentaires ont été écrits dénonçant une telle chose et les risques inhérents à « gazer » soi-même sa voiture. Ces commentaires paraissaient tous plus absurdes les uns que les autres, allant de « j’ai failli mourir la dernière fois que j’ai fait cela » à « c’est vraiment ridicule de devoir faire sortir les enfants et les vieillards dans le froid le temps de “gazer” », en passant par « c’est une tâche pour des professionnels, ils ont le droit de gagner leur vie ».

Qu’on se comprenne bien, personne ne force ces citoyens à remplir eux-mêmes leur réservoir d’essence, ils auront toujours le choix entre une station avec ou sans service. Cependant, leurs réactions laissent penser que la fin du monde est proche.

Évidemment, les internautes ont rapidement pris d’assaut la section commentaire et ont proposé des solutions pour ces Orégonais pris au dépourvu devant une pompe à essence. Un internaute rappelle que les enfants et les personnes âgées n’ont pas besoin de sortir de la voiture lorsqu’on fait le plein. Un autre propose de créer une école pour ces petites choses périlleuses de la vie telles que comment faire le plein soi-même. D’autres expliquent, ironiquement, que 48 États sur 50 (le New Jersey l’interdit) permettent déjà de le faire et que personne n’a subi de graves dommages.

La solution

J’ai une recommandation toute simple pour ces gens qui ne veulent absolument pas risquer leur vie en « gazant » leur voiture : achetez-vous une voiture électrique ! Non seulement vous n’aurez plus à vivre ces moments d’angoisse à la pompe, mais vous contribuerez ainsi à ralentir les changements climatiques.

Et, surtout, ne croyez pas votre président lorsqu’il dit que ces changements sont une invention de la Chine. Les changements climatiques sont bien réels et ils affecteront votre santé pas mal plus rapidement que le fait de respirer des vapeurs d’essence lorsque vous êtes à la pompe.