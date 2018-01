Tu me donnerais des billets, une loge ou un habit de ski-doo, et je n’irais pas. Les matches de la NHL à l’extérieur, pus capable. Les spectateurs sont gelés comme des rats et ils n’ont jamais été aussi loin de l’action. La qualité de la glace est rarement à son top niveau et le rendement des joueurs est souvent diminué dans des conditions défavorables. Les joueurs moins utilisés gèlent carrément des pieds, alors que les instructeurs et préposés derrière le banc claquent des dents en chœur.

C’était drôle une fois, mais là, à une dizaine de matches par année, ça commence à trop paraître, votre subterfuge vous autorisant encore une fois à vous en mettre plein les goussets. Est-ce que quelqu’un peut leur dire que ça ne donne pas de bons matches ? La seule réussite est à la caisse.

Un conseil : si vous voulez nous faire revivre la belle époque, baissez les prix comme dans le temps. Jouez avec des bas troués, un chandail trop petit et une palette de bâton sans courbe.

ODEUR D’ARNAQUE

Ça vous tente vraiment de payer 300 $ pour aller vous glacer le derrière à 150 pieds du jeu ? C’est quoi l’idée de faire geler le monde en plein hiver dans des enceintes prévues pour le printemps, l’été et l’automne ? Imaginez-vous dans le siège des spectateurs des dernières rangées. Ils ne savent même plus qui a la rondelle. Les joueurs qui ont probablement la consigne de ne pas se plaindre n’ont qu’une idée : retourner au vestiaire.

On a tous joué au hockey dehors, mais c’était avec le désir le plus ardent d’être assez bons pour aller jouer en dedans.

En Floride, Michel Therrien joue 18 trous par jour. Le reste du temps, y rit.

Je n’avais jamais pensé passer le temps des Fêtes au Nunavut.

Bergevin a appelé Hydro : « Un compteur. Même si y’est pas intelligent, on va le prendre. »

Kim Jong-un et Donald Trump sont rendus à la guerre des boutons. Ça va ben.

Comment le Canadien peut-il organiser une collecte de sang ? Y’arrêtent pas de dire qu’y ont pas de veine.

