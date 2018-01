Je sors, je reste

Coup de cœur

Plein air : Randonnées en raquettes à la lueur de la ville

Photo courtoisie

Les amis de la montagne invitent les Montréalais à s’équiper d’une paire de raquettes et à venir profiter de l’hiver en randonnant près du Lac-aux-Castors en soirée. Un guide accompagnera les courageux pour la balade d’environ 90 minutes et des chocolats chauds seront servis à la fin du parcours pour féliciter les randonneurs. D’autres sorties du genre sont prévues durant les mois de janvier et février. Les raquettes sont comprises dans le prix de l’admission de 22$. Il est nécessaire de réserver en ligne sur le site des amis de la montagne pour participer. *Ce soir et demain soir à 18h au Pavillon du Lac-aux-Castors, 2000 chemin Remembrance

Je sors

Musique : August Burns Red

Photo courtoisie

Le groupe métal américain August Burns Red commence sa tournée nord-américaine à Montréal ce vendredi pour présenter « Phantom Anthem », leur plus récent album, sorti en octobre dernier. Les formations Born of Osiris, Erra et Ocean Grove assureront la première partie de cette soirée qui promet d’être mouvementée. *Ce soir à 19h au M Telus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Humour : Sebastian Maniscalco

Photo courtoisie

L’humoriste américain Sebastian Maniscalco est de passage à Montréal cette fin de semaine pour servir son humour brut et très animé aux amateurs de stand-up anglais. M. Maniscalco est notamment connu pour ses nombreuses apparitions télévisuelles dans des émissions de variétés américaines, la baladodiffusion The Pete and Sebastian show et sa participation à Comedians in cars getting coffee, une série web de l’humoriste Jerry Seinfeld.*Ce soir et demain soir à 19h et 21h30 à la Salle Wilfrid-Pelletier, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Plein air : Festival des Glaces

Photo courtoisie

Jusqu’au 11 mars prochain, les petits et grands de la métropole peuvent profiter de la deuxième édition du Festival des Glaces qui place dans le quartier Villeray. Au menu cette fin de semaine, du patinage animé, du hockey bottine, une projection de film, de la pétanque sur neige et plusieurs jeux et activités parfaites pour une journée en famille. *Aujourd’hui dès 16h et samedi et dimanche dès 10h Patro Le Prevost, 7355 avenue Christophe-Colomb

Cinéma : Insidieux : La dernière clé

Photo courtoisie

La « parapsychologue » Elise Rainier est de retour dans ce énième opus de la série, maintenant plutôt essoufflée, de films d’horreur ayant commencé en 2010 par le talentueux réalisateur James Wan. Dans ce plus récent film, l’experte du paranormal doit composer avec des esprits qui envahissent sa propre maison familiale. *Sorti en salle aujourd'hui

Improvisation : Meurtre à la buanderie

Photo courtoisie

Cette soirée bien particulière mettra en vedette six improvisateurs dans une « impro-mystère », un concept original qui demande aux participants d’élaborer une véritable histoire policière où un coupable doit être trouvé. Il y aura cinq suspects, un détective et le public, qui agira en tant que témoin, ce qui veut dire que les gens présents devront interagir avec les improvisateurs pour faire avancer l’enquête. *Ce soir à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Je reste

DVD : Breathe

Photo courtoisie

Ce film est un premier essai à la réalisation pour l’acteur Andy Serkis connu notamment pour le rôle de Gollum dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Dans Breathe, un couple profondément amoureux décide de combattre la maladie qui paralyse l’un d’eux et de vivre leurs vies et leur amour pleinement malgré ce handicap très sérieux. *Sorti en DVD le 2 janvier

Documentaire : Rotten

Photo courtoisie

Rotten est une série documentaire explorant les dessous du monde de l’alimentation pour tenter d’en savoir plus sur ce qui se retrouve dans nos assiettes quotidiennement. À travers cette recherche, la série étudie comment le marché alimentaire est souvent le résultat de beaucoup gaspillage, de corruption et surtout d’avarice de la part de certains acteurs de l’industrie alimentaire. *Sorti sur Netflix le 5 janvier

Album : One More Light Live de Linkin Park

Photo courtoisie

Cet album de la formation rock américaine Linkin Park a été enregistré durant la tournée européenne du groupe pour « One More Light ». Ce disque sera particulièrement touchant pour les amateurs du groupe puisque celui-ci est le premier album à sortir depuis la mort du chanteur, Chester Bennington, en juillet dernier. *Sorti le 15 décembre