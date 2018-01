Kendrick Lamar produira la bande sonore du film Black Panther

Kendrick Lamar a diffusé sur son compte YouTube une nouvelle chanson intitulée All the Stars qui fera partie du film Black Panther, produit par Marvel.

Selon The Independent, on aurait en fait confié à Lamar le mandat de réaliser la trame sonore de ce film qui sortira sur nos écrans en février prochain.

Le premier extrait de la bande sonore met aussi en vedette la chanteuse R&B RZA.

Plusieurs personnes soupçonnaient que Lamar serait relié au film Black Panther, puisque l'on peut voir l'inscription «B. Panther Soundtrack Coming Soon» dans le vidéoclip de la chanson Love (1:54).

Le rappeur de 30 ans a par ailleurs déclaré au magazine Complex que Black Panther serait bien plus «qu’un simple film de superhéros».

«Ce film est un supermariage entre l’art et la culture, et je me considère privilégié de pouvoir intégrer mes connaissances en production de chansons à la vision de Marvel», a-t-il dit.

Par ailleurs, il ne s’agit pas de la première collaboration de Kendrick Lamar avec Marvel.

En 2014, il avait participé à la chanson It’s On Again avec Alicia Keys, qui faisait partie de la bande sonore du film L’extraordinaire Spider-Man 2.