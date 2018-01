La crédibilité d’un témoin attaquée au procès de la MMA

SHERBROOKE | L’avocat d’un des trois accusés en lien avec l’explosion d’un train à Lac-Mégantic a tenté de détruire la crédibilité d’un des témoins importants de la Couronne lors de sa plaidoirie hier.

À la mi-octobre, un ex-conducteur de train de la Montreal, Maine & Atlantic (MMA), François Daigle, avait raconté avoir eu une conversation avec l’ex-directeur du transport de la MMA, Jean Demaître, qui subit actuellement son procès pour négligence criminelle faisant 47 morts en lien avec l’explosion d’un train de pétrole à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013.

M. Daigle avait témoigné avoir demandé le matin du 5 juillet 2013 à M. Demaître de changer une locomotive défectueuse à la tête du convoi de pétrole qui a explosé la nuit suivante.

«Tu chiales encore. C’est ça qu’on a. Pis de toute façon, tu vas prendre ta pension après moi», lui aurait dit M. Demaître.

Crédibilité

Lors de sa plaidoirie, jeudi, l’avocat de M. Demaître, Me Gaétan Bourassa, a demandé aux membres du jury de juger si les propos de François Daigle étaient crédibles.

Il a relevé que le témoin Steve Jacques, qui était contrôleur de la circulation ferroviaire (CCF) n’a jamais eu connaissance de cette conversation qui aurait eu lieu dans son local.

Durant son témoignage, M. Daigle aurait indiqué trois ou quatre heures différentes à laquelle la discussion se serait déroulée.

De plus, Me Bourassa se demande pourquoi l’ex-employé de la MMA aurait parlé du problème uniquement à M. Demaître.

L’avocat trouve étrange que M. Daigle se souvienne des mots exacts de M. Demaître alors qu’il ne se rappelle pas trop de ses propres propos.

Me Bourassa a rappelé que plus de 150 fois, M. Daigle n’a pu répondre aux questions qui lui étaient posées lors de son témoignage, parce que sa mémoire faisait défaut.

«Le témoignage de M. Daigle est non crédible», a plaidé Me Bourassa.

Pris au sérieux

Le 5 juillet 2013 en soirée, un feu s’est déclaré dans la cheminée de la locomotive défectueuse, qui a forcé l’intervention des pompiers et l’arrêt du moteur. Après le départ des pompiers, le train a dévalé la pente, déraillé et explosé en plein coeur de Lac-Mégantic.

Le contrôleur ferroviaire et co-accusé Richard Labrie a réveillé M. Demaître, à 23 h 52, pour l’informer de l’incendie. M. Demaître l’a rappelé, 30 minutes plus tard.

«Il aurait pu ne rien faire et aller se coucher», a insisté Me Bourassa, en rappelant que son client avait agi et n’était pas resté passif le soir des événements.

Son client a demandé à M. Labrie si «quelqu’un de la track» pouvait se rendre sur les lieux.

«Appelle Dédé au plus christ», a-t-il dit à M. Labrie.

Me Bourassa a rappelé que M. Demaître est le troisième et dernier maillon de la chaîne de sécurité après le conducteur Thomas Harding et le contrôleur Richard Labrie, alors que la fissure s’est produite au premier niveau, selon lui.

«Son ton indiquait de prendre l’affaire au sérieux et rapidement», a-t-il insisté pour disculper son client.

Vendredi: Plaidoirie de l’avocat de Richard Labrie, Me Guy Poupart