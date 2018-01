Lancement officiel, vendredi, de la 48e saison de patinage sur le canal Rideau

OTTAWA | La saison de patinage sur le canal Rideau à Ottawa sera officiellement lancée ce vendredi.

À 8 h, la Commission de la capitale nationale (CCN), l’organisme qui gère la patinoire, ouvrira un tronçon de 5 km de «la plus grande patinoire naturelle du monde», soit celui situé entre le pont Pretoria et l’aire de repos de l’avenue Bronson. Le ruisseau Patterson et la zone du lac Dows seront aussi accessibles aux patineurs.

À 11 h, le député d’Ottawa-Sud, David McGuinty, ainsi que le premier dirigeant de la CCN, Mark Kristmanson, officialiseront l’ouverture de la 48e saison de patinage sur le canal Rideau.

La patinoire du canal Rideau, sur toute sa longueur, fait 7,8 km à travers la ville d’Ottawa. Elle enregistre en moyenne près d’un million de visites par année et 20 000 visites par jour d’ouverture, selon la Commission de la capitale nationale qui la gère depuis le début des années 1970.