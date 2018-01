Le hip-hop se classe en tête

La musique hip-hop continue de gagner du terrain aux États-Unis. Pour la toute première fois, le genre musical dépasse le rock and roll dans le rapport annuel de Nielsen. Dans les 10 albums les plus consommés (ventes d’albums et écoutes en ligne) de 2017, on retrouve pas moins de sept disques de style R&B/hip-hop : Drake, Kendrick Lamar, Future, The Weeknd, Post Malone, Eminem et Lil Uzi Vert. La popularité de ce genre musical a été aidée par une augmentation de 72 % d’écoute sur les sites de musique en continu.

Pour le rock, les cinq artistes les plus consommés de l’année ont été Metallica, Imagine Dragons, les Beatles, Linkin Park et Twenty One Pilots. Parmi les cinq albums rock les plus populaires, on retrouve... la trame sonore du film Guardians of the Galaxy vol. 2.