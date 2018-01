Le Québec frappé par sa première tempête de 2018

Le Québec devrait être frappé dès ce soir par sa première tempête de l'année 2018.

Les autorités surveillent d'ailleurs de près la situation dans l'est de la province où on attend de possibles déferlements de vagues et des débordements côtiers.

Dès la fin de la journée de jeudi, des vents forts, voire «violents», et de la neige abondante y feront la loi jusqu’à vendredi.

Environnement Canada estime qu'entre 15 et 25 cm de neige devraient s'abattre sur le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. La pointe de la Gaspésie pourrait, pour sa part, recevoir jusqu'à 40 centimètres.

Le sud-ouest du Québec devrait échapper au gros de la tempête. Environnement Canada prévoit des accumulations de 5 à 10 centimètres de neige à Montréal et de 10 à 15 à Québec.

Vols annulés

Les effets de la cette tempête se font déjà ressentir à l’aéroport de Montréal.

Plusieurs vols en direction ou en provenance des États-Unis ont été annulés ou retardés.