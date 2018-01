Les albums étrangers les plus attendus de 2018

L’année 2018 devrait marquer les retours attendus de Jack White, Kanye West et MGMT. De leurs côtés, eux qui viennent tout juste de sortir de nouvelles pièces ces derniers mois, Gorillaz et Moby prévoient déjà lancer un nouvel album dans le courant de l’année.

Franz Ferdinand

Photo courtoisie

Les plus belles années de ce groupe écossais, qui a explosé sur la scène internationale dès son premier album en 2004, sont probablement derrière lui. Mais Alex Kapranos et ses comparses pourraient encore très bien nous surprendre.

L’album Always Ascending paraîtra le 9 février.

Arctic Monkeys

Photo courtoisie

Bientôt cinq ans se sont écoulés depuis la sortie de l’excellent AM. Bien peu d’informations sont disponibles sur ce nouvel album, mais un premier extrait pourrait être lancé en janvier.

Vance Joy

Photo courtoisie, Justin Bettman

L’Australien a connu un énorme succès, en 2014, avec son premier album, Dream Your Life Away. Propulsé par le succès radio Riptide, James Gabriel Keogh, de son vrai nom, a joué partout sur le globe. Sera-t-il capable de démontrer qu’il n’était pas qu’un feu de paille ? C’est ce que nous verrons cet hiver.

L’album Nation of Two paraîtra en février.

Kanye West

Photo courtoisie

Après avoir sorti The Life of Pablo en 2016, Kanye West a déclaré qu’il voulait sortir trois autres albums dans un délai rapide. Le prolifique rappeur de Chicago tiendra-t-il sa promesse ? C’est ce que nous verrons dans les prochains mois.

Moby

Photo courtoisie

On ne peut pas reprocher à Moby de manquer d’inspiration. Dans quelques mois, le New-Yorkais lancera son quatrième album depuis 2016 ! Les amateurs de son classique album Play seront heureux d’apprendre que le musicien a voulu revenir à ses racines de soul, trip-hop et gospel avec son prochain album.

L’album Everything Was Beautiful, and Nothing Hurt paraîtra le 2 mars.

Vampire Weekend

Photo courtoisie

Il y a quelques semaines, le chanteur Ezra Koenig a confirmé que le nouvel album du groupe était complété « à 80 % ». Le très attendu quatrième album de la formation paraîtra dans le courant de l’année, à une date encore indéterminée. Le dernier disque du groupe new-yorkais remonte à 2013.

Jack White

Photo courtoisie

L’ancien leader des White Stripes a annoncé en novembre dernier que son nouvel album était « pratiquement terminé », même s’il n’a pas voulu annoncer de date de sortie. En solo, le musicien a sorti deux albums (Blunderbuss, en 2012, et Lazaretto, en 2014). À propos de son nouveau disque, White a dit qu’il était « bizarre » et qu’il avait de la difficulté à l’écouter lui-même. Voilà qui est intrigant !

Muse

Photo courtoisie, Osheaga

Rien n’est moins sûr quant à la sortie d’un nouvel album de Muse pour 2018. Même si le dernier album de la formation, Drones, remonte à 2015 et qu’une nouvelle pièce, Dig Down, est sortie en mai dernier, les musiciens ne sont pas convaincus de vouloir sortir un nouveau disque dans l’immédiat.

Gorillaz

Photo courtoisie

Voilà une nouvelle qui a surpris, et réjoui, bien des gens. À peine quelques mois après la sortie de Humanz – son premier disque en plus de six ans – Gorillaz a annoncé qu’un nouvel album sortira en 2018.

MGMT

Photo courtoisie, Osheaga

En octobre, le groupe a sorti son premier extrait, la pièce-titre Little Dark Age, et on s’est immédiatement retrouvé en terrain connu. Dans un clip inspiré de The Cure et des années 1980, MGMT semble être revenu sur la voie des titres accrocheurs et moins expérimentaux.