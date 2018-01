Les albums québécois à surveiller cette année

La pop de Céline Dion, le rock d’Éric Lapointe et de Galaxie, le folk de Richard Séguin et l’électro-pop de Milk & Bone. L’année 2018 s’avère variée pour ce qui est des albums québécois qui paraîtront sur le marché. Voici dix artistes qui devraient lancer une nouvelle galette musicale au cours des 12 prochains mois.

Milk & Bone

Photo courtoisie, Nastia Cloutier-Ignatiev

Le mois de février commencera en force avec la sortie des nouveaux albums de Milk & Bone et Galaxie, tous deux prévus le 2 février. Dans le cas du duo formé de Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin, leur deuxième disque, intitulé Deception Bay, devrait encore plus leur permettre d’agrandir leur portée internationale. Une fois de plus, les musiciennes ont fait appel à leur complice de longue date, Gabriel Gagnon, pour la réalisation.

L’album Deception Bay sortira le 2 février.

Éric Lapointe

Photo courtoisie, Satya Jacques

Le rockeur par excellence du Québec devrait enfin lancer son nouvel album très attendu durant le courant de l’année. Son dernier opus, Jour de nuit, remonte à 2013. Depuis, le chanteur a souvent repoussé la création de son prochain disque, étant trop occupé avec les enregistrements de La Voix et les diverses tournées. Mais l’année 2018 devrait être la bonne pour lui.

Richard Séguin

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

C’est à l’automne que Richard Séguin lancera son nouvel album, sur l’étiquette Spectra Musique. Le musicien ne s’est pas tourné les pouces bien longtemps puisqu’il a sorti son album précédent, Les horizons nouveaux, en avril 2016.

Dumas

Photo courtoisie, LePetitRusse

Le musicien a récemment lancé son premier extrait, À l’est d’Eden, qui a été très bien accueilli. Pour ce premier album en quatre ans, Dumas est allé enregistrer quelques chansons à Brooklyn. Pour marquer le lancement de son album, le musicien prendra d’assaut la scène de la Cinquième salle de la Place des Arts, les 2 et 3 février.

L’album Nos idéaux sortira le 23 février.

Alfa Rococo

Photo courtoisie, John Londono

Quatre ans après Nos cœurs ensemble, le duo lancera son quatrième album en carrière, quelque part au printemps ou à l’automne. Pour Justine Laberge et David Bussières, les derniers mois ont été passablement chargés, eux qui ont accueilli leur deuxième enfant, la petite Luna, le 30 octobre.

Galaxie

Photo courtoisie, LePetitRusse

Trois ans après Zulu, le groupe d’Olivier Langevin lancera son cinquième album en carrière, Super Lynx Deluxe. En 2011, le groupe rock avait sorti l’acclamé Tigre et Diesel et il revient une fois de plus avec une appellation « féline ». Avec ce nouveau disque, la formation « se donne des airs polissons et déploie toute l’étendue d’un univers polyglotte et libéré ». Galaxie sera au MTelus le 14 juin dans le cadre des Francofolies.

L’album Super Lynx Deluxe paraîtra le 2 février.

Céline Dion

Photo d'archives, AFP

Notre Céline nationale devait sortir son nouvel album anglophone l’automne dernier. Mais lors de son passage à Montréal, pour lancer sa ligne d’accessoires mode, la chanteuse a dit que le disque était repoussé à 2018. Son dernier disque anglophone, Loved Me Back to Life, est sorti en 2013. Très peu d’informations sont sorties sur le prochain album, mais on sait que Sia et P!nk ont écrit des chansons pour la diva.

Gabriella

Photo courtoisie, Erika Rosenbaum

La multi-instrumentiste de 22 ans a fait fureur à l’émission The Voice France, sa reprise de The Scientist, de Coldplay, a été vue plus de dix millions de fois. Nouvellement signée sur l’étiquette La Tribu (Les Cowboys Fringants, Robert Charlebois), ainsi que sur Universal France, « la Québécoise au violon » sortira son nouvel album au printemps.

Le nouvel album de Gabriella, au titre indéterminé, sera lancé en avril ou mai.

Diane Dufresne

Photo d'archives, Chantal Poirier

Récemment nommée commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres, à Paris, Diane Dufresne travaille actuellement sur un album de chansons originales qui devrait paraître au printemps. Le dernier album studio de la diva remonte à 2007, avec Effusions.

Fanny Bloom

Photo courtoisie, Christine Grosjean

En octobre dernier, Fanny Bloom lançait Petit bois, le premier extrait de son nouvel album, qui sortira au printemps. La nouvelle chanson a été produite par Thomas Hébert et Julien Harbec, les anciens partenaires de Bloom dans La Patère Rose. Le dernier disque de la chanteuse est paru en mars 2016.