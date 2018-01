Les bonnes résolutions pour bien démarrer l’année au travail

Natalie Sicard - 37e AVENUE

Nouvelle année oblige, l’heure de dresser sa liste d’engagements envers soi-même a sonné ! Quelles sont les résolutions que l’on peut ou que l’on ne doit pas prendre au travail ?

Mieux harmoniser son horaire de travail avec sa vie privée. Arriver plus tôt au bureau pour finir moins tard, par exemple...

Savoir dire non. Dire aux collègues que l’on bouclera ce dossier à temps alors qu’on sait très bien qu’on n’y arrivera pas est une source de stress inutile. Mieux vaut respecter ses limites et exposer clairement, avec douceur et fermeté, ses positions.

Savoir déconnecter du boulot à l’heure de la pause, du lunch et à la maison. Parce que s’aérer la tête et prendre du recul permet de revenir avec plus d’énergie. Cela inclut de ne pas manger son lunch devant son ordinateur et de ne pas prendre ses courriels de bureau une fois à la maison.

Garder sa bonne humeur. Cette résolution peut être difficile à tenir lors des tempêtes et de la mauvaise circulation, de la morosité de fin d’hiver. Et pourtant ! « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui votre bonne humeur » (Spinoza) serait une bonne citation à épingler sur votre babillard. Ça ne change pas le monde, sauf que... ça fait du bien à l’ambiance un matin de gros rush !

Briser la routine. L’une des bonnes raisons qui expliquent pourquoi on échoue à tenir nos bonnes résolutions est que la petite routine nous a endormi. Allez, hop ! On sort de sa zone de confort et on change ses habitudes. Exemples : demander de nouvelles responsabilités, suivre une formation ou tout simplement aller manger avec les collègues à la cafétéria.

Ces résolutions que l’on ne tient jamais

Éviter de procrastiner. Une fois une tâche terminée, on cesse d’y penser, alors qu’une tâche inachevée continue à nous « rouler » dans la tête. Épuisant ! Pour en venir à bout, vous pourriez essayer la règle des 2 minutes de David Allen (auteur du best-seller Getting Things Done). Attaquez-vous en premier aux tâches qui prennent moins de 2 minutes. Votre liste pourrait raccourcir assez rapidement !

Se déconnecter des réseaux sociaux. Dites-vous que les minutes que vous ne passez pas sur votre téléphone ou sur le web vous éviteront des heures supplémentaires, du travail à la maison ou des dossiers en retard. Extirpez-vous de votre ordinateur et allez jaser avec les collègues. Favorisez la camaraderie et le réseautage, le vrai, pas le virtuel !

Laisser le travail au travail ! On peut désormais travailler n’importe quand et n’importe où, mais cela ne veut pas dire qu’on doive le faire ! Inutile d’être disponible et connecté 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Si vous prenez la bonne résolution de ne pas travailler hors du bureau, vous constaterez que vous profiterez mieux de votre repos et gagnerez en productivité.

Changer ses habitudes ne se fait pas du jour au lendemain. Pour éviter l’échec, certains recommandent de ne pas s’imposer trop de résolutions d’un coup et de noter les effets positifs qu’elles nous apportent. On n’oublie pas non plus de se féliciter pour chaque étape franchie, et surtout, on reste indulgent avec soi-même !