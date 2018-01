Les coups de cœur de...Jean-Michel Péloquin

L’animateur Jean-Michel Péloquin est considéré comme le roi du surf au Québec. Après avoir parcouru le monde, à son émission OuiSurf, c’est à Montréal qu’il entreprend un voyage culinaire dans le cadre de l’émission Bouffe MTL, une nouveauté sur les ondes de CASA. Avec son acolyte Yan Vallières, les deux foodies s’inviteront à manger chez des gens issus de diverses communautés culturelles. Ce grand sportif nous présente donc un parcours gourmand, teinté d’adresses colorées, dans plusieurs quartiers de la métropole.

Le restaurant préféré ?

Photo courtoisie

C’est difficile d’en nommer juste un. Je vais nommer le Bungalow sur l’Avenue du Mont-Royal. C’est un restaurant décontracté avec un chef qui est hyper constant. L’ambiance est super festive. Sur le menu, il ne faut pas passer à côté de la pieuvre grillée et de la guédille de homard. C’est tellement bon.

L’endroit où prendre un verre ?

Photo courtoisie

Le Pub West Shefford sur l’Avenue du Mont-Royal. Les propriétaires sont des amis. L’ambiance est cool et c’est toujours plein ! C’est aussi une brasserie qui brasse ses propres bières. Je ne suis pas du genre à sortir dans les discothèques­­­.

L’activité préférée ?

Photo courtoisie

J’en ai tellement ! Je suis un grand sportif. Cela oscille­­­ entre le snowboard et le surf. Durant l’hiver, la planche à neige se déroule à Tremblant, car j’y suis membre tous les ans. En outre, je me suis découvert­­­ une autre activité qui est l’escalade. Je suis souvent au centre d’escalade le Bloc Shop, situé dans Hochelaga. C’est une discipline de l’escalade, mais sans corde. C’est une belle salle pour s’entraîner avec de vrais sportifs, de la bonne musique, où il n’y a pas de compétition. Il s’agit de ma découverte de l’année. C’est une place idéale pour une première date ! Il y a même un DJ le soir, qui joue.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo courtoisie

Le Dispatch Coffee sur Saint-Zotique Ouest. Ils torréfient leur propre café. C’est, selon moi, le meilleur café à Montréal. C’est un endroit secret dans le Mile-Ex. On fait des détours pour y aller.

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

Le Festival Osheaga. J’essaye vraiment de ne jamais le manquer. On est chanceux d’avoir un événement de si grande envergure avec des stars internationales et locales qui y participent. Cet événement attire de nombreux touristes qui proviennent de partout dans le monde !

Si j’étais maire de Montréal­­­, je... ?

J’irais faire un tout dans les pays scandinaves pour nous inspirer de leurs infrastructures, de leur partage des routes avec les vélos et les voitures. Il y a tellement de pistes cyclables partout et tout est vert. Il y a beaucoup à apprendre, c’est sans surprise que les Danois sont considérés comme les plus heureux de la planète.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Montréal est attachante par sa diversité, par toutes ses communautés qui y habitent et ses quartiers. Ça crée quelque chose d’unique et son côté bilingue la distingue des autres métropoles d’Amérique du Nord. C’est fascinant Montréal. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut plonger dans ce voyage rempli de richesse.

Un mot pour décrire Montréal ?

Trip culturel. C’est possible d’avoir un choc culturel dans sa propre ville. Ça me fascine.