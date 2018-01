L’état de l’État

« L’état ou l’État ? » demande R. Girard. Le mot « état » prend toujours une majuscule lorsqu’il désigne un gouvernement, l’ensemble des différents services d’une nation, une administration publique. Ainsi, on écrira un chef d’État, un coup d’État, la raison d’État et bien sûr les États-Unis. Une société d’État est une entité appartenant à l’État fournissant un service commercial d’intérêt général : Hydro-Québec et la SAQ sont des sociétés d’État. Dans les autres sens du terme, « état » porte la minuscule. On écrira : l’état des lieux, l’état-major, une voiture en bon état, un fraudeur mis hors d’état de nuire, etc.