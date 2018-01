Leur enfant périt dans la maison

Une caméra de surveillance voisine a capté les images de l’incendie qui a consumé, dans la nuit de lundi à hier, la maison où Gaëtan Massicotte et Johannie Livernoche élevaient leur fils Thomas, dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières.

Ceux-ci n’ont pas les moyens de payer les obsèques de leur fils unique. Le père travaille dans un restaurant au salaire minimum et sa conjointe est étudiante.

« Thomas était un enfant plein d’énergie et enjoué. Il a dû quitter ses parents trop jeune et dans de terribles circonstances », a écrit le cousin sur un site internet pour amasser des fonds.

Sur les images de la caméra de surveillance, on voit comment le couple a sauté par la fenêtre du deuxième étage, située à quelques mètres du sol et juste au-dessus du vestibule.

Vers minuit et demi, Gaëtan Massicotte s’aperçoit que sa maison prend feu. Il s’élance à travers la vitre et tombe au sol parmi les éclats de verre. Une dizaine de secondes plus tard, c’est au tour de sa conjointe de sauter de la fenêtre dont s’échappe un panache de fumée grise.